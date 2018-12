Trò cưng của Thanh Hằng đăng quang The Face bị ném đá là ai?

Cuộc thi The Face 2018 vừa khép lại với chiến thắng thuộc về Mạc Trung Kiên. Anh là thí sinh của đội siêu mẫu Thanh Hằng. Chiến thắng của Mạc Trung Kiên gây tranh cãi bởi suốt chặng đường, anh luôn tỏ ra mờ nhạt. Không ít cư dân mạng cho rằng Trung Kiên lên ngôi vị quán quân The Face 2018 nhờ tên tuổi của Thanh Hằng. Tại cuộc thi, Trung Kiên có lợi thế ngoại hình sáng sân khấu nhưng có nhiều điểm yếu như thiếu cá tính, nói ngọng, kỹ năng yếu và chưa thực sự cầu tiến và nghiêm túc với nghề. Học trò bị ném đá, Thanh Hằng lên tiếng khẳng định Trung Kiên cần thời gian để tạo nên sự khác biệt. Tân quán quân The Face Trung Kiên sinh năm 1997, đến từ Hải Dương. Sau khi đạt danh hiệu Top 10 Hot Face Việt Nam 2017, Mạc Trung Kiên trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mister Global 2018. Tại cuộc thi Mister Global 2018, học trò của Thanh Hằng gây tranh cãi với phát ngôn nhạy cảm: “Đứng với mấy anh da đen, mình cũng đẹp trai phết chứ bộ" khi đăng ảnh bên các thí sinh. Mặc ồn ào phát ngôn nhạy cảm, kì thị, Trung Kiên vẫn lọt top 16 cuộc thi Mister Global 2018 và giành giải phụ quý ông người mẫu. Đăng quang The Face 2018, Trung Kiên trở thành người mẫu nam đầu tiên giành ngôi vị cao nhất. Trước học trò của Thanh Hằng - Mạc Trung Kiên, ngôi vị quán quân mùa giải 1 và 2 lần lượt thuộc về Phí Phương Anh và Tú Hảo. Xem video "Thanh Hằng lần đầu nói về lùm xùm giữa Minh Hằng và Hồ Ngọc Hà". Nguồn Zing

