Vì sao Phan Như Thảo - đại gia Đức An chưa đăng ký kết hôn?

Trong một bài phỏng vấn mới đây, đại gia Đức An tiết lộ Phan Như Thảo và anh vẫn chưa kết hôn dù đã chung sống 8 năm và có một cô con gái chung - bé Bồ Câu. "Tôi vẫn hay nói với Thảo hãy tổ chức đám cưới và làm giấy đăng ký kết hôn. Nhưng cô ấy luôn bác bỏ. Cô ấy nói tổ chức đám cưới phiền lắm, khách vui nhưng chủ mệt, lại tốn thời gian lo toan mọi thứ. Về chuyện đăng ký kết hôn, vợ tôi cũng bảo chưa cần đến", đại gia Đức An chia sẻ với Người đưa tin. Lý giải về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết: "Thủ tục hành chính khi đăng ký kết hôn là cả một quá trình nhưng nếu ly hôn còn mất nhiều thời gian hơn và dễ khiến người trong cuộc tổn thương". Mặc dù trên giấy tờ Phan Như Thảo và đại gia Đức An chưa phải là vợ chồng chính thức nhưng nam doanh nhân đã di chúc toàn bộ tài sản cho Phan Như Thảo. Tuy nhiên, bản thân Phan Như Thảo không biết chồng có bao nhiêu tài sản mà chỉ biết anh rất giàu. Không những thế Phan Như Thảo còn được ông xã đại gia rất chiều chuộng, thường xuyên vào bếp nấu ăn cho vợ con. Không giỏi tề gia nội trợ, nấu nướng cho chồng con ăn, nhưng theo đại gia Đức An, Phan Như Thảo là cánh tay phải, nữ thư ký tận tâm giúp anh lo việc giấy tờ quan trọng và các việc giao dịch bên ngoài. Đại gia Đức An yêu vợ tới nỗi, anh treo tới 100 bức hình của Phan Như Thảo ở khắp nơi trong nhà. Suốt 8 năm bên nhau, Phan Như Thảo và chồng đại gia chưa bao giờ cãi vã trừ khi tranh luận về chuyện dạy con. Cuộc sống viên mãn, hạnh phúc và giàu có của Phan Như Thảo bên chồng đại gia hơn cô 26 tuổi khiến nhiều người ngưỡng mộ.Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

