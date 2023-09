Đại gia Đức An chiều chuộng Phan Như Thảo như bà hoàng

Sau 7 năm ly hôn siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An kết hôn với người mẫu Phan Như Thảo vào năm 2015. Năm 2016, hai người đón con gái đầu lòng - bé Bồ Câu. Hơn vợ 26 tuổi, đại gia Đức An rất chiều chuộng Phan Như Thảo. Anh thường xuyên vào bếp nấu những món ngon cho vợ con ăn. "Ở nhà, tôi chẳng phải làm gì, chỉ ngồi rồi chồng bê đồ ăn, nước uống tới tận bàn", người mẫu sinh năm 1988 chia sẻ. Không chỉ nấu ăn, chồng Phan Như Thảo còn chăm sóc cô từng ly từng tí như em bé, nào lấy kem đánh răng vào bàn chải cho vợ, sấy tóc cho vợ mỗi khi vợ gội đầu. Cũng chính vì được chồng nấu ăn, chăm sóc kỹ lưỡng trong thời gian sinh con mà Phan Như Thảo đã tăng cân không kiểm soát tới 80 kg. "Đồ ăn, nước để sẵn, chồng còn đút cho mình, không cho tự cầm luôn. Con sinh ra, chồng mình là người nuôi nấng, chăm sóc bé là chính. Nhiều lúc mình ngủ quên không biết gì luôn", Phan Như Thảo kể. Đại gia Đức An còn viết di chúc để tài sản lại cho Phan Như Thảo. Người đẹp quê Cà Mau tiết lộ, ông xã mua tặng cô 2 căn nhà ở trung tâm quận 1, TPHCM. Trên trang cá nhân, chồng Phan Như Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi. Có thời gian rảnh, Phan Như Thảo lại được chồng đưa đi du lịch khắp nơi. Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, lọt vào Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008. Năm 2013, cô tham gia Asia’s Next Top Model mùa thứ hai.Xem video: "Bất ngờ câu nói lãng mạn nhất mà ông xã đại gia nhắn cho Phan Như Thảo". Nguồn HTV

