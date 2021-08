Vì sao nghệ sĩ Giang còi được đồng nghiệp kính trọng, khán giả yêu mến?

Một nghệ sĩ được đồng nghiệp trân quý

Nghe tin anh qua đời, nhiều nghệ sĩ, đặc biệt là những đồng nghiệp cùng thời với anh đều tỏ lòng tiếc thương.

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Chiều Xuân bày tỏ: "Một thời mới đó ngày hôm qua thôi, tưởng gần mà đã rất xa. Tạm biệt anh nhé anh Lê Hồng Giang, nếu kiếp sau còn có duyên nghiệp lớp chúng mình sẽ lại tụ hội. Anh sẽ vẫn làm người anh lớp trưởng hay đàn hát, quát nạt, cau có, lạc quan vui vẻ nhất lớp và yêu thương lo lắng cho chúng em hết mực anh nhé. Thương anh nhiều nhiều lắm không nói nên lời. Anh lên đường bình an anh nhé".

Nghệ sĩ Giang còi (Ảnh: FBNV)

Những đồng nghiệp, khán giả từng tiếp xúc với anh đều có nhận xét, Giang còi là một người giản dị, chất phác như một anh nông dân chính hiệu.

"Mình rất nhớ, buổi lên sóng chương trình đầu tiên của Cuộc sống thường ngày theo format mới, slogan, cũng là chủ đề talk trong chương trình - Đẹp theo cách của bạn" - BTV Hoàng Trang kể.

"Anh Giang còi, khi đó đang rất nổi tiếng, nhưng ăn mặc giản dị, lối nói chuyện cũng giản dị. Anh còn hơi "hiền quá" so với hình dung của mình. Anh bảo anh về quê làm nông dân chính hiệu rồi. Đi mãi mới đến VTV…

Anh nói về câu chuyện đẹp theo cách của bạn thật chất phác, dung dị! Mình không còn nhớ được kỹ nội dung cuộc talk đó, chỉ biết rằng hình như có 1 câu là: Nghệ sĩ cần ngoại hình. Anh không sở hữu ngoại hình bắt mắt, nhưng anh vẫn nổi tiếng, anh nghĩ tại sao khán giả thích mình? Một nghệ sĩ không đẹp….? Hình như anh trả lời: Tôi biết rõ là mình không đẹp. Nhưng chúng ta đều có thể đẹp theo cách của mình……, một câu trả lời khiêm tốn và rất gần gũi… Và, anh đã thực sự đẹp theo cách của mình đến tận những giờ phút cuối cùng!

Chào anh, Giang còi! Khán giả sẽ không quên anh!", BTV Hoàng Trang chia sẻ với VTV về cố nghệ sĩ.

Cố nghệ sĩ nổi tiếng là người sống giản dị, khiêm nhường. (Ảnh: FBNV)

Trong hơn 30 năm làm nghề, nghệ sĩ Giang còi chưa từng một lần nhận lời đóng quảng cáo cho bất kỳ nhãn hãng nào với lý do: “Khi mình quảng cáo cho một doanh nghiệp nào đó, mình mang hình ảnh của mình, uy tín của mình, mời gọi tất cả người dân Việt yêu thương mình, mua hàng của họ. Nhưng nếu một ngày không đẹp trời, lộ ra rằng mình đã quảng cáo cho giá sữa tăng gấp 8 lần cho trẻ con nước mình, hoặc quảng cáo sữa có chất melamine, sữa có chất gây ung thư cho trẻ em Việt, hoặc quảng cáo cho rau sạch mà phun đẫm thuốc sâu... thì cái mặt mình nó chui vào đâu?

Hơn 30 năm lao động nghệ thuật không mệt mỏi của mình chẳng nhẽ lại đánh đổi mấy đồng đó thôi sao?... Đối với Giang Còi tiền quan trọng, Giang Còi cần tiền nhưng không phải làm tất cả vì tiền dù có nhiều lúc trong túi không một đồng".

Ngoài công việc, thú vui của Giang còi là chăm sóc vườn cây, ao cá, vật nuôi trong trang trại. (Ảnh: FBNV)

Đặt nhẹ chữ tiền, thích cuộc sống gần thiên nhiên nên từ năm 2011 anh đã cùng các con chuyển từ phố về sống tại một trang trại ở thôn quê rộng 10.000m2. Đây là mảnh đất anh mua từ năm 2001 rồi cải tạo thành một trang trại để sống và là nơi anh đón tiếp bạn bè.

Khu trang trại cũng là tổ ấm của mấy bố con được nghệ sĩ Giang còi chăm lo từng chút. Kiếm được bao nhiêu tiền từ phim ảnh, anh lại mang đầu tư vào trang trại từ làm ao hồ, xây tường, mua giống cây, mua chó mua gà và nuôi chúng như một người nông dân thực thụ.

Theo chia sẻ của người bạn thân thiết Quang Tèo: "Anh Giang Còi thích cuộc sống như thế. Có lần tôi khuyên anh bán khu đất đó đi, đủ tiền mua chung cư gần trung tâm, rồi để dành chút ít phòng thân, sống cho nhàn nhã nhưng anh không thích. Anh Giang thích sống tự do trong không gian nhiều màu xanh và thoải mái như vậy".

Hết lòng vì đam mê nghệ thuật

Khi đăng ký thi vào trường Sân khấu Điện ảnh, Giang còi thiệt thòi hơn các bạn vì không có ngoại hình. Cũng vì chiều cao khiêm tốn mà anh suýt không đủ điều kiện thi vào trường Sân khấu Điện ảnh.

Ra trường, cố nghệ sĩ hoạt động với tư cách diễn viên tự do và học tiếp nghề đạo diễn. Anh tham gia khá nhiều phim như "Một người chiếu bóng", "Khi đàn chim trở về", "Cung đường trắng", "Bí mật của gió"… Sau đó anh nổi tiếng với loạt hài Gặp nhau cuối tuần khi đóng cặp với nghệ sĩ Quang Tèo.

Cố nghệ sĩ viết kịch bản ngay trên giường bệnh.

Không chỉ được đồng nghiệp yêu quý vì sự bình dị, Giang còi còn được mọi người đánh giá cao vì là một người hoạt động nghệ thuật không ngừng nghỉ.

Cho tận tới khi vào viện để điều trị ung thư, Giang còi vẫn bận rộn với công việc. Hình ảnh anh viết kịch bản trên giường bệnh khiến nhiều người xúc động. Cố nghệ sĩ còn từ chối điều trị hoá chất căn bệnh ung thư vì không muốn mất đi hình ảnh đẹp trong lòng các khán giả. Thậm chí anh còn khẳng định muốn được qua đời trên trường quay thay vì hấp hối trên giường bệnh.

Một ông bố trách nhiệm

Sau hai lần đổ vỡ hôn nhân, Giang còi nhận trách nhiệm chăm sóc 4 người con (gồm 3 trai, một gái). Anh quan niệm: "Khi đứa trẻ còn nhỏ nên ở với mẹ nhưng khi nó đã cứng cáp một chút rồi thì nên ở với cha. Chỉ có người cha mới giúp con trở nên mạnh mẽ và biết các kỹ năng sống. Sống với mẹ, những đứa trẻ dễ trở nên yếu đuối vì được nuông chiều quá mức. Cũng may, các con tôi có tính tự lập cao. Một phần do bố rèn, một phần do hoàn cảnh buộc chúng phải thế".

Anh từng nhiều lần day dứt vì không thể giữ cho con được một gia đình trọn vẹn.

Kể cả khi bị ốm nặng, khi có người hỏi việc nhờ vợ cũ chăm sóc hộ con, cố nghệ sĩ cũng không đồng tình và anh đã lên kế hoạch để các con vẫn ổn định được cuộc sống khi anh qua đời.

Dù ra đi khi tuổi còn khá trẻ, nhưng đúng như những dòng nghệ sĩ Giang còi viết trước khi mất: "Sống dài ngắn không quan trọng, quan trọng là sống như thế nào", cuộc đời nghệ sĩ của anh đã trải qua những ngày thật đáng sống.