Cuộc sống giản dị của nghệ sĩ Giang Còi trước khi bị ung thư

Nghệ sĩ Giang Còi phát hiện bị ung thư hạ họng giai đoạn 3 và đã di căn vào tháng 1/2021. Mới đây, nghệ sĩ Trà My cho biết, bệnh tình của Giang Còi ngày càng trở nặng. Ngoài đời, Giang Còi giản dị, gần gũi như chính các vai diễn hiền lành, chân chất của anh. Giang Còi rất thích các công việc nhà nông. Vì vậy, anh trồng cây, nuôi gia súc gia cầm... Trong những năm qua, khu vườn của nam nghệ sĩ luôn ngập tràn rau, củ, quả. Giang Còi xắn tay làm bất kể việc gì của một người nông dân. "Tôi rất tự hào vì dù là trai phố cổ nhưng tôi am hiểu công việc của nhà nông như một nông dân chính hiệu", nam nghệ sĩ từng chia sẻ. Anh thường xuyên gửi tặng người thân, bạn bè và đồng nghiệp những món quà dân dã. "Có món gì ngon, tôi cũng muốn làm thiết đãi bạn bè. Thường, tôi hay gọi bạn bè sang nhà cùng thưởng thức. Bà con cả làng, cả huyện đều biết nhà tôi và thường xuyên ghé chơi", Giang Còi cho biết. Không ở nhà lầu, đi xe sang, Giang Còi vẫn tự nhận mình là người giàu có. Anh chia sẻ trên Dân Trí: "Tôi có rất nhiều cây tự trồng, có rất nhiều các con vật tự nuôi, tự trồng rau để ăn, mùa nào cũng có cả... Như thế là giàu có về tinh thần quá rồi. Mà với người nghệ sĩ nghèo tiền, nghèo bạc không quan trọng, chỉ sợ nghèo tinh thần, nghèo cảm xúc thôi”. Giang Còi luôn cố gắng gần gũi, chăm sóc và động viên các con. Ảnh: VTC Những khoảnh khắc bên các con của Giang Còi tuy giản dị nhưng đầy hạnh phúc. Mỗi dịp Tết, anh ngồi gói bánh, các con chơi xung quanh. Khi luộc bánh, cả gia đình anh ngồi bên bếp lửa, cùng ôn lại những kỷ niệm cũ. Khoảnh khắc ấy, Giang Còi cảm thấy rất hạnh phúc. Giang Còi được khán giả yêu mến còn bởi sự thân thiện. Hiện tại, nhiều người hy vọng sức khỏe của Giang Còi sẽ khả quan hơn. Mời quý độc giả xem video "Nghệ sĩ Giang Còi tiết lộ lý do bỏ phố về làng". Nguồn VTV1

