Vẻ gợi cảm hút mắt của Lệ Nam - chị gái Nam Em

Fanpage cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa công bố những thí sinh đầu tiên của cuộc thi Ảnh online. Gây bất ngờ là sự xuất hiện của Lệ Nam - chị gái Nam Em. Chia sẻ lý do tham gia cuộc thi, chị gái song sinh của Nam Em cho biết: "Hơn 5 năm hoạt động trong ngành văn hóa nghệ thuật và giải trí, tôi vẫn mơ hồ với câu hỏi trong đầu mình - Tôi là ai? Đằng sau hành trình của tôi là "cái bóng" quá lớn của người em gái sinh đôi - Nam Em. Những thành công, va vấp, rồi đứng dậy mạnh mẽ của em gái tôi đã cho tôi động lực và quyết tâm đến với cuộc thi này". "Tôi đến với cuộc thi với mong muốn góp tiếng nói, sức mạnh của một người song tính... Một đại diện cho thế hệ gen Y dám nói lên suy nghĩ, thừa nhận cảm xúc con tim mình, đấu tranh cho những điều chân thành, dù khó được chấp nhận trong thời gian ngắn... Tôi đến đây, để viết tiếp cuộc đời mình bằng những trang hành trình đầy nhiệt huyết và chinh phục những thử thách lớn lao", người đẹp bày tỏ. Lệ Nam không phải gương mặt quá xa lạ với khán giả. Cô từng tham gia và lọt top 10 cuộc thi The Face Việt Nam 2018, đoạt giải quán quân cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam 2018.Lệ Nam sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng vóc dáng gợi cảm với số đo 3 vòng 87- 60 -93 cm, cao 1m75. Người đẹp Tiền Giang được khen xinh đẹp không kém cạnh cô em gái song sinh - Hoa khôi Nam Em. Tuy nhiên, so với Nam Em, hiện tại Lệ Nam vẫn là gương mặt nhạt nhòa trong showbiz Việt. Lệ Nam còn vướng nhiều ồn ào chuyện tình cảm. Cô từng có mối tình đồng tính với Bảo Thy nhưng cặp đôi tan vỡ sau nhiều sóng gió. Chia sẻ lý do "đường ai nấy đi" với Bảo Thy, Lệ Nam cho biết: "Chúng tôi không dung hòa được nhiều chuyện và bản thân tôi không muốn khiến bạn ấy tổn thương nên quyết định chia tay". Chị gái Nam Em còn vướng tranh cãi khi tiết lộ yêu đơn phương Thanh Hằng. Ngoài ra, chuyện hẹn hò của Lệ Nam và bạn trai người mẫu Sỹ Hưng cũng hút nhiều sự chú ý của công chúng. Xem video "Nam Em tái xuất đỉnh cao trên thảm đỏ Hoa hậu Thế giới Việt Nam". Nguồn TV Sen Vàng:

