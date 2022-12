Vẻ gợi cảm của nữ diễn viên yêu Cường Seven 5 năm qua

Trong 5 năm qua, Vũ Ngọc Anh và Cường Seven dính như hình với bóng. Cường Seven rất thoải mái về vấn đề trang phục của Vũ Ngọc Anh. Nam ca sĩ không phản đối bạn gái mặc táo bạo. Vũ Ngọc Anh sở hữu vòng 1 căng tràn, vòng eo săn chắc và vòng 3 nảy nở. Cô tự tin mặc trang phục bó sát hay cắt xẻ ngực, eo, lưng. Trang phục táo bạo của nữ diễn viên phim "Quyên" hiếm mỹ nhân Việt dám diện. Bạn gái Cường Seven chịu khó khoe dáng trong trang phục bikini. Sau khi yêu Cường Seven, Vũ Ngọc Anh dường như quyến rũ bội phần hơn. Cô từng được Vũ Khắc Tiệp khen có body đẹp nhất Vbiz. Bạn gái Cường Seven có mối quan hệ thân thiết với ông trùm chân dài. Tham gia các sự kiện của Khắc Tiệp, Vũ Ngọc Anh nổi bật nhờ trang phục vô cùng gợi cảm. Xuất hiện bên cạnh "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh, Vũ Ngọc Anh quyến rũ không kém cạnh. Vũ Ngọc Anh từng lọt top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012. Sau cuộc thi nhan sắc này, chân dài sinh năm 1990 thử sức đóng phim, ca hát. Xem trailer phim "Lôi báo" có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất. Nguồn Youtube/CGV

