Vũ Khắc Tiệp không ngại hôn má mỹ nhân đang hẹn hò Cường Seven

Vũ Ngọc Anh vừa tổ chức tiệc mừng sinh nhật. Vũ Khắc Tiệp là một trong những khách mời. Ông trùm chân dài không ngại hôn má bạn gái của Cường Seven. Thực tế, mối quan hệ giữa Khắc Tiệp với Cường Seven và Vũ Ngọc Anh rất tốt đẹp. Cường Seven đích thân tổ chức tiệc sinh nhật cho bạn gái. "Người yêu em cất công làm cho em bữa tiệc nên mệt quá, ngủ ngon ghê", top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 viết. Vũ Ngọc Anh hôn má bạn trai trong tiệc sinh nhật. Từ cuối năm 2017, Vũ Ngọc Anh - Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò. Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với Zing, Cường Seven cho biết, anh và Vũ Ngọc Anh đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Ảnh: Saostar Nàng "Quyên" ngày càng gợi cảm kể từ khi gắn bó với Cường Seven. Cô là mỹ nhân được ông bầu Vũ Khắc Tiệp khen có body đẹp nhất showbiz Việt. Vũ Ngọc Anh hiện tại tập trung vào vai đả nữ, nhận những phim có nhiều pha hành động. Người đẹp đang nỗ lực tập luyện boxing, võ thuật... để có thể tự mình đảm nhận những vai hành động mà không cần cascadeur. Trong "Nghề siêu dễ" đang ra rạp, Vũ Ngọc Anh vào vai Kim Sát thủ, một cô nàng cá tính, gai góc. Xem trailer phim "Lôi báo" có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất. Nguồn Youtube/CGV

