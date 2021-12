Cường Seven tình tứ bên bạn gái có body đẹp nhất nhì Vbiz

Từ cuối năm 2017, Vũ Ngọc Anh - Cường Seven vướng nghi vấn hẹn hò bởi cả hai rất thân thiết. Năm 2019, trong cuộc phỏng vấn với Zing, Cường Seven cho biết, anh và Vũ Ngọc Anh đã hẹn hò được khoảng 1 năm. Bạn gái của Cường Seven sinh năm 1990, từng lọt top 5 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012. Cô cao 1m70, có số đo 3 vòng 90-58-90. Nàng "Quyên" được "ông trùm chân dài" Vũ Khắc Tiệp khen nức nở về vóc dáng. Vũ Ngọc Anh không giấu giếm việc nâng ngực để hoàn thiện hơn vẻ đẹp của mình. Vũ Ngọc Anh có gu thời trang gợi cảm. Nữ diễn viên cho biết, bạn trai cảm thấy thoải mái về việc này. Cường Seven và bạn gái thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau. Cả hai nhìn nhau đắm đuối tại một bữa tiệc. Cặp đôi vui vẻ bên nhau trong một chuyến du lịch. Cường Seven và Vũ Ngọc Anh dính như hình với bóng kể từ khi công khai hẹn hò. Đôi uyên ương trao nhau nụ hôn ngọt ngào tại một sự kiện. Trong cuộc phỏng vấn với Ngôi sao, Cường Seven từng cho biết, anh thích phụ nữ gợi cảm và cá tính nên khi hẹn hò Vũ Ngọc Anh, anh rất vui. Tuy nhiên, nam ca sĩ cho rằng vẻ ngoài không phải vấn đề quan trọng nhất khi bắt đầu một mối quan hệ tình cảm. Fan của Cường Seven và Vũ Ngọc Anh mong chờ đám cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này. Xem trailer phim "Lôi báo" có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất. Nguồn Youtube/CGV

