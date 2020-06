Vẻ gợi cảm của mỹ nhân có chồng ngoại tình với 182 người

Nozomi Sasaki là một người mẫu nổi tiếng ở Nhật và thường lọt top những mỹ nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) bình chọn. Nozomi sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng không quá hoàn hảo, thậm chí vòng 1 còn bị chê nhỏ nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, vẻ ngọt ngào mà người đẹp sinh năm 1988 luôn được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản. Ngoài nghề mẫu, Nozomi còn theo đuổi nghiệp ca hát và ra single đầu tay Kamu to Funyan vào năm 2010. Không có ngoại hình bốc lửa như các người mẫu khác nhưng cuốn sách ảnh của Nozomi Sasaki ra mắt năm 2010 đạt kỷ lục người mua với 2,4 triệu ấn phẩm được bán ra. Sau nghề mẫu, ca hát, Nozomi lại tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và phim có cô đóng được khán giả các nước châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong và Singapore đón nhận. Khán giả biết tới Nozomi Sasaki qua các bộ phim như: Thiên sứ tình yêu, Lời nguyền bóng ma, Thầy giáo bất đắc dĩ, Lời nguyền, Số phận, Thiên thần, Sự dịu dàng của anh khi trời đổ mưa... Năm 2017, sau hai năm hẹn hò, Nozomi kết hôn với nam diễn viên hài Nhật Bản Ken Watabe, hơn cô 16 tuổi. Chuyện tình của Nozomi và Ken Watabe bị nhiều người phản đối vì so về cả ngoại hình lẫn danh tiếng Ken đều kém xa vợ. Tháng 9/2018, Nozomi hạ sinh con trai đầu lòng. Đến tháng 7/2019, có tin đồn hai vợ chồng Nozomi rạn nứt hôn nhân vì khác biệt tính cách, không hòa hợp chuyện phòng the. Ngày 10/6/2020, fan của Nozomi Sasaki sốc khi biết tin chồng cô ngoại tình với cả nam và nữ và số người mà Ken Watabe qua lại tới 182 người, trong đó có cả diễn viên cấp 3. Ken thường lén lút quan hệ với những người này ở khu vực nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Nhiều người vẫn không hiểu tại sao có vợ xinh đẹp như Nozomi Sasaki mà Ken Watabe vẫn ngoại tình và lén lút quan hệ với gần 200 người như vậy. Xem video "Ngoại tình với hot girl, Chủ tịch Taobao mất ghế". Nguồn VTC:

Nozomi Sasaki là một người mẫu nổi tiếng ở Nhật và thường lọt top những mỹ nhân đẹp nhất thế giới do TC Candler (Mỹ) bình chọn. Nozomi sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng không quá hoàn hảo, thậm chí vòng 1 còn bị chê nhỏ nhưng nhờ khuôn mặt xinh đẹp, làn da trắng mịn, vẻ ngọt ngào mà người đẹp sinh năm 1988 luôn được ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Nhật Bản. Ngoài nghề mẫu, Nozomi còn theo đuổi nghiệp ca hát và ra single đầu tay Kamu to Funyan vào năm 2010. Không có ngoại hình bốc lửa như các người mẫu khác nhưng cuốn sách ảnh của Nozomi Sasaki ra mắt năm 2010 đạt kỷ lục người mua với 2,4 triệu ấn phẩm được bán ra. Sau nghề mẫu, ca hát, Nozomi lại tiếp tục lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh và phim có cô đóng được khán giả các nước châu Á như Nhật Bản, Đài Loan, Hong Kong và Singapore đón nhận. Khán giả biết tới Nozomi Sasaki qua các bộ phim như: Thiên sứ tình yêu, Lời nguyền bóng ma, Thầy giáo bất đắc dĩ, Lời nguyền, Số phận, Thiên thần, Sự dịu dàng của anh khi trời đổ mưa... Năm 2017, sau hai năm hẹn hò, Nozomi kết hôn với nam diễn viên hài Nhật Bản Ken Watabe, hơn cô 16 tuổi. Chuyện tình của Nozomi và Ken Watabe bị nhiều người phản đối vì so về cả ngoại hình lẫn danh tiếng Ken đều kém xa vợ. Tháng 9/2018, Nozomi hạ sinh con trai đầu lòng. Đến tháng 7/2019, có tin đồn hai vợ chồng Nozomi rạn nứt hôn nhân vì khác biệt tính cách, không hòa hợp chuyện phòng the. Ngày 10/6/2020, fan của Nozomi Sasaki sốc khi biết tin chồng cô ngoại tình với cả nam và nữ và số người mà Ken Watabe qua lại tới 182 người, trong đó có cả diễn viên cấp 3. Ken thường lén lút quan hệ với những người này ở khu vực nhà vệ sinh dành cho người khuyết tật. Nhiều người vẫn không hiểu tại sao có vợ xinh đẹp như Nozomi Sasaki mà Ken Watabe vẫn ngoại tình và lén lút quan hệ với gần 200 người như vậy. Xem video "Ngoại tình với hot girl, Chủ tịch Taobao mất ghế". Nguồn VTC: