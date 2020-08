Vẻ đẹp nam thần của người mẫu Lâm Bảo Châu

Lâm Bảo Châu sinh năm 1992 tại Đài Loan và hiện sinh sống tại Hà Nội. Anh là một trong những nam người mẫu hot nhất Hà thành ở thời điểm hiện tại. Sở hữu chiều cao 1m83 cùng khuôn mặt không góc chết, Lâm Bảo Châu thu hút được nhiều sự quan tâm. Năm 2015, sau khi đóng MV chung với nữ ca sĩ Yến Lê, Lâm Bảo Châu từng nảy sinh tình cảm với nữ ca sĩ. Ngoài nghề người mẫu và làm diễn viên đóng MV, Lâm Bảo Châu còn làm chủ một cửa hàng thời trang lớn tại Hà Nội. Ngoài kinh nghiệm 3 năm làm mẫu, Lâm Bảo Châu từng tham gia Vietnam’s Next Top Model mùa thứ 7 và đóng MV của Chi Pu, Minh Hằng, Yến Lê, Tóc Tiên. Mới đây, nam người mẫu chia sẻ, anh chuẩn bị tham gia dự án của nữ ca sĩ Lệ Quyên. “Châu biết chị Lệ Quyên lâu lắm rồi và rất hâm mộ chị vì từ khi còn nhỏ Châu đã nghe rất nhiều bài hát của chị. Bên cạnh đó, hai chị em đều là người Hà Nội nên dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu trong nghệ thuật…”, Bảo Châu chia sẻ. "Cơ duyên là khoảng hơn một năm trước, Châu và chị Quyên nhận được lời mời tham gia đóng cùng một TVC nhưng vì nhiều lý do mà dự án đó phải bị hoãn lại. Nhờ vậy mà Châu mới có cơ hội quen biết một đàn chị làm việc cực kỳ chuyên nghiệp như chị Lệ Quyên", Châu tâm sự. Sở hữu gương mặt đẹp trai, ăn ảnh nên Lâm Bảo Châu rất đắt show quảng cáo, làm mẫu. Người mẫu Lâm Bảo Châu cũng rất chăm chỉ tập gym để giữ vóc dáng. Chính vì ngoại hình và khuôn mặt đẹp mà anh được các nhãn hàng thời trang săn đón mời làm mẫu. Mới đây, một số hình ảnh chụp cảnh Lệ Quyên đi mua sắm, ăn uống với một chàng trai trẻ có vóc dáng cao to và mọi người nghi ngờ đó là Lâm Bảo Châu. Cũng từ những bức ảnh đó mà nhiều người nghi ngờ mối quan hệ giữa “nữ hoàng phòng trà” Lệ Quyên và chàng người mẫu điển trai Lâm Bảo Châu. Xem video giới thiệu phim "Kẻ săn tin" của Minh Hằng. Nguồn Youtube/ Minh Hằng;

