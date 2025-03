Thùy Tiên lên tiếng về ồn ào quảng cáo “kẹo rau củ”

Gần đây, dư luận ồn ào trước nội dung quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau" của Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (Kẹo rau củ Kera). Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo vi phạm quy định của sản phẩm này. Từng liên tục quảng cáo “ kẹo rau củ”, Hoa hậu Thùy Tiên vừa lên tiếng. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Thùy Tiên cho biết, cô rất bất ngờ và lo lắng trước các thông tin tiêu cực đang lan truyền về sản phẩm. Ảnh: Znews. Nàng hậu giải thích các lý do quyết định đồng hành với sản phẩm. “Nó đặc biệt phù hợp với bản thân Tiên – một người không ăn được nhiều loại rau. Hơn nữa, Tiên rất tâm đắc với mục tiêu của nhãn hàng trong việc quảng bá các sản phẩm nông sản Việt Nam – một điều mà Tiên rất ủng hộ”, Thùy Tiên cho biết. Ảnh: FB Thùy Tiên. Theo Thùy Tiên, nguyên tắc làm việc của cô là coi trọng chất lượng sản phẩm và chỉ hợp tác với những sản phẩm mà bản thân Tiên đã sử dụng qua. Đối với “kẹo rau củ”, cô đã dùng liên tục vài tháng nay và cho tới tận bây giờ. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên khẳng định, trước khi quyết định hợp tác với “kẹo rau củ”, cô đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận của sản phẩm. Khi có các thông tin về sản phẩm, người đẹp đã ngay lập tức liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên chia sẻ thêm: “Tiên cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng và bên thứ ba để kiểm định thông tin. Hiện nay, Tiên vui mừng khi biết rằng Cục An Toàn Thực Phẩm đang tiến hành kiểm tra sản phẩm”. Ảnh: FB Thùy Tiên. Cô nhấn mạnh: “Nếu có bất kỳ vấn đề nào không đúng với những gì Tiên đã được cung cấp, Tiên cam kết sẽ làm việc với nhà sản xuất để có những biện pháp mạnh mẽ nhất”. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên xin lỗi vì khiến khán giả lo lắng. “Đây là bài học rất lớn đối với mình. Mình xin lỗi nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm. Tiên rất cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ và cả sự góp ý của mọi người để Tiên tốt hơn và mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, đồng hành cùng Tiên trong những dự án tiếp theo”, cô bày tỏ. .Ảnh: FB Thùy Tiên. Trước khi đăng tâm thư xin lỗi, Thùy Tiên đã gỡ các bài quảng cáo “kẹo rau củ”. Ảnh: Saostar. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng

Gần đây, dư luận ồn ào trước nội dung quảng cáo "một viên tương đương một đĩa rau" của Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES (Kẹo rau củ Kera). Mới đây, Cục An toàn thực phẩm đề nghị xử lý nghiêm hoạt động quảng cáo vi phạm quy định của sản phẩm này. Từng liên tục quảng cáo “ kẹo rau củ”, Hoa hậu Thùy Tiên vừa lên tiếng. Ảnh: Đời Sống Pháp Luật. Thùy Tiên cho biết, cô rất bất ngờ và lo lắng trước các thông tin tiêu cực đang lan truyền về sản phẩm. Ảnh: Znews. Nàng hậu giải thích các lý do quyết định đồng hành với sản phẩm. “Nó đặc biệt phù hợp với bản thân Tiên – một người không ăn được nhiều loại rau. Hơn nữa, Tiên rất tâm đắc với mục tiêu của nhãn hàng trong việc quảng bá các sản phẩm nông sản Việt Nam – một điều mà Tiên rất ủng hộ”, Thùy Tiên cho biết. Ảnh: FB Thùy Tiên. Theo Thùy Tiên, nguyên tắc làm việc của cô là coi trọng chất lượng sản phẩm và chỉ hợp tác với những sản phẩm mà bản thân Tiên đã sử dụng qua. Đối với “kẹo rau củ”, cô đã dùng liên tục vài tháng nay và cho tới tận bây giờ. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên khẳng định, trước khi quyết định hợp tác với “kẹo rau củ”, cô đã được cung cấp đầy đủ các giấy tờ chứng nhận của sản phẩm. Khi có các thông tin về sản phẩm, người đẹp đã ngay lập tức liên hệ với các bên liên quan để làm rõ vấn đề. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên chia sẻ thêm: “Tiên cũng đã làm việc với các cơ quan chức năng và bên thứ ba để kiểm định thông tin. Hiện nay, Tiên vui mừng khi biết rằng Cục An Toàn Thực Phẩm đang tiến hành kiểm tra sản phẩm”. Ảnh: FB Thùy Tiên. Cô nhấn mạnh: “Nếu có bất kỳ vấn đề nào không đúng với những gì Tiên đã được cung cấp, Tiên cam kết sẽ làm việc với nhà sản xuất để có những biện pháp mạnh mẽ nhất”. Ảnh: FB Thùy Tiên. Thùy Tiên xin lỗi vì khiến khán giả lo lắng. “Đây là bài học rất lớn đối với mình. Mình xin lỗi nếu gây ra sai sót hoặc hiểu nhầm trong quá trình quảng bá sản phẩm. Tiên rất cảm ơn sự yêu thương, ủng hộ và cả sự góp ý của mọi người để Tiên tốt hơn và mong mọi người sẽ tiếp tục yêu thương, đồng hành cùng Tiên trong những dự án tiếp theo”, cô bày tỏ. .Ảnh: FB Thùy Tiên. Trước khi đăng tâm thư xin lỗi, Thùy Tiên đã gỡ các bài quảng cáo “kẹo rau củ” . Ảnh: Saostar. Xem video: "Thùy Tiên ở LHP Busan". Nguồn Sen Vàng