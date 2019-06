Vẻ đẹp lạ của diễn viên phim “Ký sinh trùng” đang gây sốt

Jo Yeo Jeong đang nhận được sự chú ý của khán giả Việt Nam khi góp mặt trong " Ký sinh trùng" - bộ phim Hàn Quốc đoạt giải Cành cọ vàng 2019. Jo Yeo Jeong xuất thân là người mẫu. Khi lấn sân đóng phim, cô không ngại đóng các bộ phim có những cảnh nóng trần trụi. Nữ diễn viên sinh năm 1981 được mệnh danh là "nữ hoàng cảnh nóng" phim Hàn. Cảnh nóng trong bộ phim "Người hầu" năm 2010 mang lại danh tiếng cho Jo Yeo Jeong nhưng cũng khiến mối tình 3 năm của cô tan vỡ. Mỹ nhân xứ Hàn thường nhận phải những lời dị nghị từ dư luận vì "cởi quần áo quá nhiều trên màn ảnh". Nữ diễn viên phim "Ký sinh trùng" thừa nhận cô thường bị ám ảnh với những cảnh nóng do chính mình thực hiện. Trong vài năm trở lại đây, cô ít đóng cảnh nóng hơn. Trong bộ phim "Ký sinh trùng", "nữ hoàng phim nóng" đảm nhận vai Yeon Kyo, vợ của ông Park. Giống như Jo Yeo Jeong, Park So Dam cũng nổi lên nhờ đóng phim "Ký sinh trùng". So Dam sở hữu nhan sắc đẹp lạ với đôi mắt một mí. Vẻ đẹp khác biệt khiến Park So Dam gặp khó khăn trong sự nghiệp diễn xuất. Cô từng bị từ chối vai diễn đến 17 lần liên tục. Không nản lòng, nữ diễn viên sinh năm 1991 thử sức ở dòng phim độc lập kén người xem. Sau khi được một số đạo diễn chú ý, So Dam bắt đầu đi lên từ những vai diễn phụ. Đến năm 2015, nữ diễn viên có được vai diễn lớn trong phim điện ảnh "The priests". So Dam càng tỏa sáng khi tham gia diễn xuất trong phim Hàn "Ký sinh trùng". Trong tác phẩm đoạt giải Cành cọ vàng 2019, So Dam đóng vai cô giáo Jessica. Xem trailer phim "Ký sinh trùng". Nguồn Youtube

