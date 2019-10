Từ ồn ào của Phương Thanh, showbiz phân mâm trên poster thế nào mới đúng?

>>> Mời quý độc giả xem video "Phương Thanh tiết lộ Người tình trong bóng đêm". Nguồn VTC:

Câu chuyện về thứ tự tên nghệ sĩ trên poster lại trở nên "nóng" hơn bao giờ hết khi cách đây vài ngày, ca sĩ Phương Thanh lên tiếng quanh việc các bầu show, người làm chương trình làm poster cần phải tôn trọng nghệ sĩ, chứ không thể để tên nghệ sĩ thế hệ đi trước bị xếp sau thế hệ sau. Càng không thể vì muốn lăng xê "gà" của mình mà cho "gà" mình đứng trên đầu người khác như vậy.

Ca sĩ Phương Thanh. Ảnh cắt clip.

Từ ồn ào của ca sĩ Phương Thanh, đạo diễn Việt Tú cũng lên tiếng quanh việc showbiz phân mâm trên poster thế nào mới đúng.

Theo đó, Việt Tú cho biết: "Nếu nói showbiz là một xã hội hay giang hồ thu nhỏ cũng không có gì là quá, nhiều năm nay đã có chuyện chèn ép, hay cạnh tranh vị trí, rõ nhất là trên cái Poster, nhân chuyện ngôi sao cỡ Phương Thanh (người ngồi mâm hạng A nhiều năm, giang hồ gọi là chị Chanh) có post nhắc nhở BTC nào đó về vụ tên nghệ sĩ sắp xếp chưa hợp lý trên Poster...".

Đạo diễn Việt Tú chỉ rõ cách "phân mâm" trên poster thế nào cho đúng trong showbiz.

Nam đạo diễn cho biết thêm: "Vậy vụ Showbiz phân mâm trên poster như giang hồ trong xã hội bắt đầu từ bao giờ, sử sách thì không ghi lại, thời nào cũng có, nhưng rộ lên thì chắc từ thời kỳ hoàng kim Làn Sóng Xanh những năm 2000. Tại sao lại lấy mốc này, vì lúc đó cả xã hội, lẫn showbiz đều mở cửa đón nhận luồng gió mới từ quốc tế, thông tin về các đặc quyền của các sao thế giới bắt đầu đến tai các ngôi sao Việt Nam, nhiều công ty event, bầu sô lớn nhỏ ít nhiều đều đã dính đòn này, vì làm thế nào có thể thoả mãn cùng lúc một ngôi sao mới nổi, đang hot, cát-sê cao chót vót và một ngôi sao lâu năm, cát-sê có thể không cao bằng, độ hot cũng không bằng, nhưng thời gian thành danh trong showbiz lại nhiều hơn. Nhất là chẳng ngôi sao nào dại gì nhắn tin trực tiếp, toàn thông qua quản lý, trợ lý nói chuyện điện thoại gửi yêu cầu không cho A,B tên trước C, D... hoặc hình to hơn, to nhất thì A, B sẽ cân nhắc bỏ show. Với đa phần agency, đạo diễn, trợ lý chương trình... trường hợp này chính thức là xong phim.

Vậy xếp mâm thì phải xếp như nào cho đúng, theo quan sát của tôi khoảng 20 năm nay trên thị trường: Phải xếp theo thời gian + hạng trên showbiz: Cỡ bộ tứ Diva chắc chắn sẽ luôn ở đầu danh sách, một số nghệ sĩ hạng A khác, hay hải ngoại nếu có trong cùng danh sách cũng cần được cân nhắc kỹ vì mặc dù không xếp hạng diva hay divo nhưng đẳng cấp của họ cũng không hề kém. Lâu năm nhưng chỉ hạng dưới sẽ không xếp trên ngôi sao đương thời hạng A, nếu cả 2-3 sao cùng hạng A, thì phải xếp hàng theo số tuổi nghề, cả ba cùng thông số thì tên dàn ngang trên cao nhất, trên cùng.

Một sao cho dù hot nhất, không thể đứng trên các anh, chị…….đã có hàng chục năm hạng A như mình trên thị trường, nguyên tắc này không được phép thay đổi. Ai muốn mâm trên, ngoài chứng minh được tầm quan trọng của mình hiện tại, phải chờ đến lượt, và quan trọng nhất phải đúng đạo lý...