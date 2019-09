Đọ sắc dàn mỹ nhân “đấu đá” khốc liệt trong “Hoa hậu giang hồ“

Minh Tú - Cao Thiên Trang - Chế Nguyễn Quỳnh Châu đang là những gương mặt người mẫu nhận được sự chú ý khi tham gia một bộ phim điện ảnh sắp ra mắt của Lương Mạnh Hải - " Hoa hậu giang hồ". Ảnh cắt clip. Trong phim, Minh Tú vào vai Lá đi thi hoa hậu thay người em song sinh tên Mây. Nơi hậu trường cuộc thi, Lá dù bình thường rất ngang tàng, ngổ ngáo nhưng cũng phải gồng mình chống lại những chiêu trò chơi xấu "đối thủ" của Yến Nhi (Cao Thiên Trang) và một thí sinh khác do Chế Nguyễn Quỳnh Châu thủ vai. Ảnh: FBNV. Dù "đấu đá" rợn người trong phim nhưng ngoài đời 3 mỹ nhân "Hoa hậu giang hồ" lại khá thân thiết. Cả 3 đều hoạt động trong giới người mẫu với chiều cao ấn tượng, nhan sắc "một 9 một 10".Nữ chính trong "Hoa hậu giang hồ" ngoài đời là siêu mẫu, hoa hậu Minh Tú. Được biết đến thông qua cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2011 và sau đó là giải Bạc Siêu mẫu Việt Nam 2013, Minh Tú gây chú ý với chiều cao 1m78 cùng phong cách trình diễn ấn tượng. Sau gần 10 năm hoạt động trong làng người mẫu, siêu mẫu sinh năm 1991 không ít lần vướng nghi án "dao kéo" vì có màn "lột xác" ngoạn mục từ cô nàng gầy gò với gương mặt thô thành chân dài gợi cảm, cá tính với ánh mắt sắc lẹm. Bước ra từ cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2012, Cao Thiên Trang ngày càng "thăng hoa" cả trong sự nghiệp lẫn nhan sắc. Thời gian gần đây, mỹ nhân sinh năm 1993 cũng bị nghi can thiệp "dao kéo" khi xuất hiện với vòng 1 có phần đẫy đà, căng tràn hơn so với thời "lép kẹp" trong quá khứ. Cũng như Minh Tú, chân dài cao 1m77 sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính. Chế Nguyễn Quỳnh Châu cũng được công chúng biết đến nhiều hơn kể từ sau cuộc thi Vietnam's Next Top Model 2014. Người đẹp sinh năm 1994 quê Đà Lạt sở hữu vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng nhưng cũng không kém phần gợi cảm. Như các "đàn chị" của mình, chân dài sở hữu chiều cao 1m75 được xem là thế hệ người mẫu mới vừa xinh đẹp, năng động lại đa tài. Xem trailer phim "Hoa hậu giang hồ". Nguồn Youtube:

