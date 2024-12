Trương Phương cao 1m50, công khai bạn trai ngoại quốc cao 1m90

Diễn viên Trương Phương vừa chia sẻ hình ảnh cận mặt bạn trai. Nửa kia của nữ diễn viên cao 1m90, người New Zealand. Trương Phương chia sẻ khoảnh khắc khóa môi bạn trai ngoại quốc. Nữ diễn viên Thương nhớ ở ai chia sẻ trên Vietnamnet, cuối năm nay cô và người yêu sẽ về Việt Nam để tính chuyện kết hôn. Trương Phương và bạn trai dự định sẽ làm lễ ăn hỏi ở Việt Nam rồi quay lại New Zealand. Năm 2025 khi được tuổi, Trương Phương mới tổ chức hôn lễ. Trước đó, một cư dân mạng đặt nghi vấn bạn trai Trương Phương là tỷ phú USD bởi nữ diễn viên đi du lịch bằng máy bay ở New Zealand. Nữ diễn viên phim Thương nhớ ở ai cho biết, bạn trai chỉ là "tỷ phú tình cảm". Theo Trương Phương, việc đi máy bay du lịch ở New Zealand chỉ tốn 11 triệu đồng. Trương Phương và người yêu hiện tại quen biết nhau 6 năm qua. Khi biết nữ diễn viên ly hôn, người đàn ông này lập tức theo đuổi cô. Cuộc sống của Trương Phương ở New Zealand đầy bình yên, hạnh phúc. Người đẹp giảm thành công 16 kg sau khi có tình mới. Ở New Zealand, Trương Phương thường xuyên gặp gỡ bạn bè. Nữ diễn viên khoe hội bạn thân xinh đẹp đến nhà chơi. Video "Thương nhớ ở ai tập 5". Nguồn: VFC

