Hôn nhân ngắn ngủi của diễn viên Trương Phương

Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Phương cho biết, cô đang ly thân và chờ hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân người New Zealand Nick Mansor. “Anh ấy là một người đàn ông tốt, hiền lành, vui tính nhưng cả hai không hợp nhau ở quan điểm sống. Cả hai thường xuyên tranh cãi và mối quan hệ rất căng thẳng mệt mỏi suốt 2 năm qua”, Trương Phương tâm sự. Nữ diễn viên được cầu hôn năm 2020. Trương Phương và Nick Mansor dự định sẽ làm đám cưới năm 2021 nhưng phải hoãn vì dịch Covid-19. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2022. Sau khi về chung một nhà, Nick Mansor đi lại giữa Việt Nam và New Zealand. Trương Phương được lòng gia đình Nick Mansor. Cô có những cử chỉ thân mật như hôn má, ôm eo với mẹ chồng. Trương Phương từng chia sẻ góc khuất hôn nhân: “Mọi người nói rằng tôi trông vui vẻ như thế thì có bao giờ biết khóc không? Nhưng thật ra tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi bất đồng nhiều về văn hóa nên thường hay cãi nhau lắm. Nhưng may mắn, chồng tôi là người chững chạc, rất hiểu chuyện. Anh luôn giải thích để vợ chồng có tiếng nói chung".Trương Phương "Thương nhớ ở ai" cảm ơn chồng cũ vì 7 năm yêu nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp. “Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc và chúng ta sẽ có cuộc sống mới tốt hơn”, cô nhắn nhủ người cũ. Xem video "Thương nhớ ở ai tập 5". Nguồn: VFC

Trên trang cá nhân, diễn viên Trương Phương cho biết, cô đang ly thân và chờ hoàn tất thủ tục ly hôn với doanh nhân người New Zealand Nick Mansor. “Anh ấy là một người đàn ông tốt, hiền lành, vui tính nhưng cả hai không hợp nhau ở quan điểm sống. Cả hai thường xuyên tranh cãi và mối quan hệ rất căng thẳng mệt mỏi suốt 2 năm qua”, Trương Phương tâm sự. Nữ diễn viên được cầu hôn năm 2020. Trương Phương và Nick Mansor dự định sẽ làm đám cưới năm 2021 nhưng phải hoãn vì dịch Covid-19. Cặp đôi đăng ký kết hôn năm 2022. Sau khi về chung một nhà, Nick Mansor đi lại giữa Việt Nam và New Zealand. Trương Phương được lòng gia đình Nick Mansor. Cô có những cử chỉ thân mật như hôn má, ôm eo với mẹ chồng. Trương Phương từng chia sẻ góc khuất hôn nhân: “Mọi người nói rằng tôi trông vui vẻ như thế thì có bao giờ biết khóc không? Nhưng thật ra tôi khóc rất nhiều. Chúng tôi bất đồng nhiều về văn hóa nên thường hay cãi nhau lắm. Nhưng may mắn, chồng tôi là người chững chạc, rất hiểu chuyện. Anh luôn giải thích để vợ chồng có tiếng nói chung". Trương Phương "Thương nhớ ở ai" cảm ơn chồng cũ vì 7 năm yêu nhau và có nhiều kỷ niệm đẹp. “Chúc anh sẽ luôn hạnh phúc và chúng ta sẽ có cuộc sống mới tốt hơn”, cô nhắn nhủ người cũ. Xem video "Thương nhớ ở ai tập 5". Nguồn: VFC