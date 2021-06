Trương Ngọc Ánh lộ vòng 2 to bất thường

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hoa hậu Hà Kiều Anh đăng ảnh chụp bên gia đình và nhóm bạn thân trong đó có nhà Bình Minh - Anh Thơ, Trương Ngọc Ánh cùng tình trẻ Anh Dũng. Tuy nhiên, mọi sự chú ý đổ dồn về phía mỹ nhân họ Trương khi cô để lộ thân hình mũm mĩm và vòng hai lớn bất thường. Trước đó, bạn thân Hà Kiều Anh cũng để lộ thân hình to ngang ngửa tình trẻ kém 14 tuổi khi cả hai ngồi cạnh nhau trong một bữa tiệc nhỏ cùng bạn bè. Vốn sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm, nên việc nữ diễn viên "Hương ga" thời gian gần đây thường xuyên lộ vóc dáng đô con, bắp tay to khiến dân tình không khỏi bàn tán. Mỹ nhân họ Trương thường diện những bộ cánh form rộng giấu bụng. Trong một sự kiện thời trang, Trương Ngọc Ánh cùng con gái nổi bật trong chiếc váy gam màu "unicorn" rực rỡ. Tuy vậy, thiết kế lệch vai lại vô tình tố cáo khuyết điểm vai to, bắp tay thiếu thon gọn của mỹ nhân sinh năm 1976. Trong một bức ảnh khác chụp cùng con gái, diễn viên họ Trương mặc váy sát nách đen rộng che vòng hai, để lộ bắp tay to. Fan không khỏi thắc mắc vì đâu mà Trương Ngọc Ánh "phát tướng" trông thấy? Hình ảnh gợi cảm với vòng một "nặng trĩu" của mỹ nhân U50 qua bức ảnh của bạn thân Anh Thơ - bà xã diễn viên Bình Minh. Trương Ngọc Ánh không ít lần mất điểm vì lộ "vai u thịt bắp". Mỹ nhân họ Trương thoải mái chia sẻ ảnh đời thường và tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên tình trẻ Anh Dũng. Cả hai thừa nhận chuyện tình cảm hôm 30/4 vừa qua sau một thời gian vướng nghi vấn hẹn hò.Xem video "Trương Ngọc Ánh tiết lộ lợi nhuận phim Việt triệu đô". Nguồn VTC

