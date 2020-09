Trọng Hưng tung file ghi âm tố ngược Âu Hà My, dọa khởi kiện

Vụ ly hôn giữa Trọng Hưng và Âu Hà My tiếp tục gây ồn ào. Mới nhất, Trọng Hưng chia sẻ hàng loạt file ghi âm để tố Hà My đồng thời đưa ra 5 vấn đề cần làm rõ để chứng minh bản thân trong sạch.



Cụ thể, Trọng Hưng cho rằng Hà My đã xâm phạm quyền riêng tư khi đặt máy ghi âm tại nhà riêng của bố mẹ anh và trên xe của công ty anh. Tiếp đó, nam diễn viên cho biết, vợ chồng anh chính thức ly hôn vào 24/6 và thống nhất không can thiệp vào cuộc sống riêng của nhau.

Ngoài ra, Trọng Hưng khẳng định anh và Hà My đã ly thân từ lâu, không có quan hệ vợ chồng nên vợ cũ không thể có bầu rồi sảy thai. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng phủ nhận chuyện công ty phá sản và phải vay gia đình Hà My 1 tỷ.

Trọng Hưng còn cho biết, anh không ở rể. “Chính My đã xin phép tôi và gia đình tôi để tôi về sống 1 thời gian với mẹ con My để mẹ My đỡ buồn. Vậy tại sao lại vụ khống tôi ở rể? Do vậy thông tin cố tình xuyên tạc như vậy là hoàn toàn sai trái”, nam diễn viên cho biết.

Sau khi làm rõ các lời tố, Trọng Hưng cho biết, anh cho gia đình Hà My 3 ngày để đính chính các thông tin sai sự thật. Nếu Hà My không thực hiện, Trọng Hưng sẽ khởi kiện cô ra tòa.

Chia sẻ của Trọng Hưng

Bài chia sẻ của Trọng Hưng hiện tại gây tranh cãi trái chiều. Nhiều cư dân mạng đứng về phía nam diễn viên nhưng cũng có ý kiến bày tỏ ngán ngẩm chuyện Trọng Hưng - Hà My ly hôn trong ồn ào. Hiện tại, Hà My chưa lên tiếng sau khi bị Trọng Hưng một lần nữa tố ngược.