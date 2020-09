Loạt ồn ào tình ái của Lưu Diệc Phi - nữ chính “Hoa Mộc Lan“

Năm 2015, khi ra mắt phim "Tình yêu thứ ba", Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun công khai yêu nhau. Bên cạnh sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả, cuộc tình này bị cho là chiêu trò để quảng bá phim. Trước tin đồn hẹn hò để PR, Song Seung Hun đáp trả: "Tôi tuyệt đối không chia tay với Lưu Diệc Phi, chúng tôi cũng không có lý do gì để phải giả vờ hẹn hò cả. Mặc dù không thể thường xuyên gặp bạn gái nhưng trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ cô ấy". Đến đầu năm 2018, Song Seung Hun lại lên tiếng xác nhận chuyện chia tay Lưu Diệc Phi. Lý do được đưa ra là cả hai bận rộn với công việc mà không có thời gian nghỉ ngơi, khiến mối quan hệ ngày càng xa cách. Song Seung Hun là mối tình duy nhất mà Lưu Diệc Phi công khai hẹn hò cho đến nay. Lưu Diệc Phi từng dính nghi vấn yêu đồng giới với Tăng Dật Khả vì sự thân thiết trên mức đồng nghiệp. Năm 2016, có tin đồn Lưu Diệc Phi chia tay Song Seung Hun vì chưa quên được Tăng Dật Khả. Lúc đó, các bên lên tiếng phủ nhận nghi vấn này. Tăng Dật Khả là ca sĩ kiêm diễn viên theo đuổi phong cách tomboy. Sau khi chia tay Song Seung Hun, Lưu Diệc Phi bị nghi hẹn hò nhiếp ảnh gia Lưu Kiện An. Trước những đồn đoán, cô chọn cách giữ im lặng. Mối quan hệ giữa Lưu Diệc Phi và Dương Dương cũng từng gây bàn tán khi có tin đồn 2 nghệ sĩ đã chính thức đăng ký kết hôn. Lưu Diệc Phi và Dương Dương từng hợp tác trong phiên bản điện ảnh của bộ phim truyền hình nổi tiếng "Tam sinh tam thế". Dù không tương tác tốt trên phim nhưng tại các sự kiện quảng bá, cả hai lại có những hành động dành cho nhau rất tình cảm. Xem trailer phim Hoa Mộc Lan. Nguồn Youtube/ Marvel Movies:

