Trọng Hưng và loạt sao Việt vướng ồn ào với vợ cũ

Hôn nhân giữa Trọng Hưng và Âu Hà My chưa tròn 1 năm thì đã tan vỡ. Điều đáng nói, hai người đang lời qua tiếng lại. Ảnh: Đất Việt Hà My tố Trọng Hưng ngoại tình, đối xử tệ bạc với gia đình vợ. Ảnh: Yeah1 Nam diễn viên lại cho biết, video “bắt ghen” được Hà My đăng tải bị cắt ghép, cũng như câu chuyện vợ cũ bị sảy thai là không đúng sự thật. Không chịu thua, Hà My tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Hiện tại, ồn ào giữa Trọng Hưng và Âu Hà My khiến dư luận ngán ngẩm cặp đôi một thời này. Trước Trọng Hưng, Lâm Vinh Hải cũng vướng ồn ào với vợ cũ. Cụ thể, khi Lâm Vinh Hải công khai hẹn hò Linh Chi năm 2017, Lý Phương Châu chia sẻ cô ly hôn vì người thứ ba. Ồn ào giữa Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải tưởng như lắng xuống thì đến năm 2019, Lý Phương Châu tố chồng cũ là người đứng đằng sau bài bóc phốt cô cuỗm sạch tiền hậu ly hôn. Ảnh: Thể thao văn hóa Lý Phương Châu phủ nhận lời tố cuỗm sạch tiền hậu ly hôn đồng thời khẳng định có bằng chứng tố Lâm Vinh Hải 2 lần ngoại tình. Trước những lời tố của vợ cũ, Lâm Vinh Hải luôn giữ im lặng. Chí Nhân cũng từng vướng lùm xùm với vợ cũ - Thu Quỳnh. Năm 2018, nam diễn viên tố vợ cũ ngăn cấm không cho anh gặp con trai. Trước lời tố, Thu Quỳnh xin giữ im lặng. Cũng trong năm 2018, Chí Nhân lại tố Thu quỳnh giả dối, khẳng định scandal ngoại tình bị dàn dựng. Về phần mình, Thu Quỳnh xin phép không đưa ra bình luận. Năm 2019, Thu Quỳnh vướng nghi vấn ám chỉ Chí Nhân khi đăng ảnh Vũ trong “Về nhà đi con” ngoại tình. Còn Chí Nhân đăng status lạ bị cho là "đá xéo" Thu Quỳnh. Xem tập 22 phim "Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV giải trí

Hôn nhân giữa Trọng Hưng và Âu Hà My chưa tròn 1 năm thì đã tan vỡ. Điều đáng nói, hai người đang lời qua tiếng lại. Ảnh: Đất Việt Hà My tố Trọng Hưng ngoại tình, đối xử tệ bạc với gia đình vợ. Ảnh: Yeah1 Nam diễn viên lại cho biết, video “bắt ghen” được Hà My đăng tải bị cắt ghép, cũng như câu chuyện vợ cũ bị sảy thai là không đúng sự thật. Không chịu thua, Hà My tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp. Hiện tại, ồn ào giữa Trọng Hưng và Âu Hà My khiến dư luận ngán ngẩm cặp đôi một thời này. Trước Trọng Hưng, Lâm Vinh Hải cũng vướng ồn ào với vợ cũ. Cụ thể, khi Lâm Vinh Hải công khai hẹn hò Linh Chi năm 2017, Lý Phương Châu chia sẻ cô ly hôn vì người thứ ba. Ồn ào giữa Lý Phương Châu và Lâm Vinh Hải tưởng như lắng xuống thì đến năm 2019, Lý Phương Châu tố chồng cũ là người đứng đằng sau bài bóc phốt cô cuỗm sạch tiền hậu ly hôn. Ảnh: Thể thao văn hóa Lý Phương Châu phủ nhận lời tố cuỗm sạch tiền hậu ly hôn đồng thời khẳng định có bằng chứng tố Lâm Vinh Hải 2 lần ngoại tình. Trước những lời tố của vợ cũ, Lâm Vinh Hải luôn giữ im lặng. Chí Nhân cũng từng vướng lùm xùm với vợ cũ - Thu Quỳnh. Năm 2018, nam diễn viên tố vợ cũ ngăn cấm không cho anh gặp con trai. Trước lời tố, Thu Quỳnh xin giữ im lặng. Cũng trong năm 2018, Chí Nhân lại tố Thu quỳnh giả dối, khẳng định scandal ngoại tình bị dàn dựng. Về phần mình, Thu Quỳnh xin phép không đưa ra bình luận. Năm 2019, Thu Quỳnh vướng nghi vấn ám chỉ Chí Nhân khi đăng ảnh Vũ trong “Về nhà đi con” ngoại tình. Còn Chí Nhân đăng status lạ bị cho là "đá xéo" Thu Quỳnh. Xem tập 22 phim "Đi qua mùa hạ". Nguồn VTV giải trí