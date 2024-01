Trang Pháp chấn thương khi tập múa cột, Nguyên Hà hồi sinh thành công

Ở tập trước, 5 tiết mục trình diễn của vòng đối kháng khiến đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác. Tuy dẫn đầu về tỷ số, song nhóm Hồi sinh lại thua 2 nhóm Ứng cử viên Quán quân về tổng số điểm. Vì vậy, số điểm mà 2 chị đẹp Tú Vi, Nguyên Hà dành được ở tập này sẽ quyết định số phận của nhóm Hồi sinh.



Chọn tiết mục Em gái mưa, Tú Vi được cả nhóm Hồi sinh đồng thuận. Quỳnh Nga, Đoan Trang cho rằng vẻ đẹp của sao phim Cổng mặt trời phù hợp với tinh thần và cảm xúc của ca khúc nhẹ nhàng, mang hồi ức thanh xuân như Em gái mưa. Ở nhóm Ứng cử viên Quán quân, Thu Phương và H’Hen Niê trình diễn ca khúc này. Quyết định chọn ca khúc đòi hỏi cao về kỹ thuật và giọng hát, H’Hen Niê đã nỗ lực tập luyện hằng ngày hằng giờ.

Tiết mục trình diễn của cả 3 chị đẹp đều được đánh giá tốt. Tú Vi khoe trọn nhan sắc trong trẻo và giọng ca tình cảm. H’Hen Niê được đánh giá nỗ lực và khoe được chất giọng khỏe khoắn, mang âm hưởng núi rừng. Thu Phương thể hiện tròn trịa ca khúc với cảm xúc của người phụ nữ từng trải.

H’Hen Niê. Ảnh: BTC

Sau khi trình diễn, Tú Vi quyết định chọn lựa đấu điểm với H’Hen Niê. Kết quả, Tú Vi chiến thắng áp đảo với số điểm cao khi Quỳnh Nga quyết định xem số điểm tổng tính tới tiết mục thứ 6. Cụ thể, Tú Vi giành được 212 phiếu và H’Hen Niê 115 phiếu. Kết quả nâng tổng số điểm nhóm Hồi sinh lên 1014 phiếu và nhóm Ứng cử viên Quán quân 949 phiếu. H’Hen Niê cho rằng cô không hối tiếc khi thể hiện bài hát này, mục đích của nàng hậu là chiến thắng bản thân.

Từng phải mặc corset vì tự ti về ngoại hình sau khi sinh, Phương Vy quyết định chọn Đường cong như một lời tuyên ngôn về sự tự tin ở bản thân ở thời điểm hiện đại. Cô kết hợp belly dance để phô diễn những đường cong đặc biệt trên cơ thể và thể hiện sự nóng bỏng, hấp dẫn của ca khúc. Ở nhóm Hồi sinh, khán giả ngạc nhiên khi Nguyên Hà chọn Đường cong cho tiết mục cá nhân. Giọng hát Nhắm mắt thấy mùa hè miệt mài tập luyện vũ đạo để cho khán giả thấy một hình ảnh Nguyên Hà lột xác, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nữ ca sĩ lường trước khả năng vũ đạo của bản thân không thể tốt khi tập luyện trong một vài ngày nên cô quyết định chọn phong cách menswear.

Chị Đẹp còn lại trình diễn ca khúc Đường cong chính là Trang Pháp. Trong lần trình diễn cá nhân này, Trang Pháp quyết định lồng ghép tuyệt chiêu múa cột mà cô đã bỏ lỡ vì một số lý do đặc biệt ở tiết mục Mashup Chỉ là – Down Bad For You. Trong quá trình tập luyện, Trang Pháp gặp chấn thương nhưng cô kiên trì với quyết định mạo hiểm, có phần liều lĩnh của bản thân.

Trang Pháp. Ảnh: BTC

Với tinh thần vượt qua giới hạn bản thân và làm mới mình, Nguyên Hà khiến dàn Chị đẹp bất ngờ với hình tượng lạ lẫm này. Cô quyết định chọn Phương Vy để đấu điểm. Quyết định này khiến nhóm Hồi sinh vỡ oà hạnh phúc vì Nguyên Hà đã chiến thắng trước Phương Vy, nâng tổng số điểm nhóm Hồi sinh giành được là 1273. Nhóm Ứng cử viên Quán quân có tổng số điểm là 1015. Kết quả này giúp nhóm Hồi sinh giành được 1 suất hoán đổi vị trí với nhóm Ứng cử viên Quán quân nguy hiểm.

Nguyên Hà. Ảnh: BTC

Cũng trên sân khấu Công diễn 5 - chủ đề “Nguyệt thực”, 3 nhóm chiêu đãi khán giả một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn về phần nghe lẫn phần nhìn. Tại tiết mục Mashup Diễm xưa - Đại minh tinh, 7 chị đẹp đã tinh tế làm mới ca khúc Diễm xưa quen thuộc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn bằng màn hòa giọng ấn tượng của các ca sĩ thực lực Mỹ Linh, Thu Phương, Uyên Linh. Nhan sắc mỹ miều của 4 chị đẹp Lan Ngọc, Trang Pháp, Huyền Baby và Lynk Lee không thể phù hợp hơn với cụm từ “Đại minh tinh”. Tổng thể màn trình diễn này khiến khán giả xúc động. Màn nhảy đồng diễn của cả 7 chị đẹp cũng khiến mọi người chú ý vì phần thể hiện ấn tượng của Uyên Linh, Mỹ Linh và Thu Phương.

Ở nhóm Mashup Tìm lại – Chưa bao giờ, MLee và các thành viên đã chiêu đãi khán giả những thước phim kinh dị về ma cà rồng. Để diễn tròn vai, các chị đẹp trong nhóm MLee đã phải đi đặt răng nanh cho việc hóa trang. Việc Hồng Nhung và Lệ Quyên dám hoá thân thành hình tượng đặc biệt này khiến khán giả trầm trồ và ngạc nhiên. Đoạn acapella của Hồng Nhung cũng chính là một điểm nhấn, khiến khán giả sởn da gà ở tiết mục nhóm này.

Nhóm Hồi sinh trở lại bằng tinh thần chiến binh vì vậy cả nhóm đã quyết định chọn luôn hình tượng này cho tiết mục nhóm Mashup Tìm lại giấc mơ – Walk Away. Trong tiết mục sôi động và năng lượng này, Quỳnh Nga khiến khán giả không rời mắt với visual thu hút. Tú Vi trình diễn đầy tự tin khi khoe chất giọng ngọt ngào. Hà Kino lột xác khi chơi nhạc cụ. Hương Ly thoát xác khỏi vẻ đẹp “bánh bèo” và trở thành một chiến binh thực thụ. Đoan Trang mạo hiểm khi lộn nhào trên không. Nguyên Hà và Thanh Ngọc thu hút mọi ánh nhìn với khả năng biến hoá ấn tượng trong tiết mục.

Kết quả, tiết mục Mashup Diễm xưa - Đại minh tinh được 322 phiếu bình chọn. 2 tiết mục nhóm còn lại là Mashup Tìm lại – Chưa bao giờ được 324 phiếu bình chọn và Mashup Tìm lại giấc mơ – Walk Away được 269 phiếu bình chọn. Dựa trên luật chơi của Công diễn 5, nhóm Hồi sinh không giành được suất hoán đổi vị trí nào và nhóm Ứng cử viên Quán quân Nguy hiểm chính là nhóm Mashup Diễm xưa - Đại minh tinh. Lý giải chuyện nhóm Hồi sinh có màn trình diễn bùng nổ nhưng nhận về số phiếu không cao, Thu Phương cho rằng những yếu tố dàn dựng đã tác động đến tâm lý khán giả. Cụ thể, nhóm Hồi sinh đã sử dụng lửa ở phần trình diễn này.

Huyền Baby chia tay chương trình. Ảnh: BTC

Theo như kết quả 3 tiết mục nhóm cuối tại Công diễn 5, nhóm Hồi sinh chỉ giành được duy nhất 1 suất Hồi sinh nhờ chiến thắng vòng đối kháng cá nhân. Nhóm Ứng cử viên Quán quân Nguy hiểm là nhóm Mashup Diễm xưa - Đại minh tinh. Cụ thể, 7 chị đẹp Thu Phương, Lan Ngọc, Huyền Baby, Uyên Linh, Lynk Lee, Mỹ Linh và Trang Pháp đối diện với nguy cơ phải ra về trước thềm chung kết. Kết quả, Huyền Baby phải chia tay chương trình.