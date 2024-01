Quỳnh Kool thăng hạng nhan sắc so với cách đây 10 năm

Khi còn là cô học sinh ở tuổi 18, đôi mươi, Quỳnh Kool sở hữu khuôn mặt tròn, ưa nhìn. Quỳnh Kool chụp ảnh với Đình Tú, bạn học của cô tại trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh. So sánh ảnh cũ với hiện tại, có thể thấy nhan sắc của Quỳnh Kool ngày càng thăng hạng. Quỳnh Kool vào vai Quế trong phim "Đi qua mùa hạ". Quỳnh Kool của hiện tại xinh đẹp hơn rất nhiều so với cô của 10 năm trước và ngày càng thành công trong công việc diễn xuất. Quỳnh Kool từng bị vướng nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ nhưng nữ diễn viên cho biết nhan sắc của bản thân là tự nhiên, không hề can thiệp dao kéo ngoài việc tiêm filler.Nữ diễn viên "Chúng ta của 8 năm sau" được nhận xét là ngày càng tiến bộ trong diễn xuất. Vẻ đẹp của hot girl sinh năm 1995 vừa ngọt ngào, vừa quyến rũ. Nổi lên khi tham gia series hài Kem Xôi và Loa Phường trên Youtube, Quỳnh Kool được nhiều người yêu mến với vẻ ngoài xinh đẹp. Vẻ ngoài hấp dẫn là một trong những yếu tố giúp Quỳnh Kool nhanh chóng trở thành gương mặt nữ chính của "vũ trụ phim VTV". Lợi thế ngoại hình đã giúp Quỳnh Kool trở thành một cái tên hot trong lĩnh vực phim truyền hình.Xem trailer phim "Chúng ta của 8 năm sau". Nguồn VFC

