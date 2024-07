Trần Tùng Anh đoạt giải cuộc thi tài năng âm nhạc tại Trung Quốc

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh vừa trở về với Giải thưởng Đặc biệt - Giải thưởng Thanh Âm tại vòng chung kết quốc tế cuộc thi “QINGYIN AWARD - YOUTH MUSIC FESTIVAL 2024” (Giải thưởng Thanh Âm - Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024) do một trong những nhạc viện hàng đầu Trung Quốc là Nhạc viện Chiết Giang Hàng Châu tổ chức. Trần Tùng Anh đã tham gia tranh tài cùng 600 thí sinh đến từ Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Nam ca sĩ quê Bắc Giang chia sẻ, dù biết đây là kết quả của sự nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi suốt hơn 3 tháng trời, nhưng anh vẫn rất bất ngờ. Trần Tùng Anh cho biết, cuộc thi quy tụ đông đảo thí sinh đến từ Trung Quốc và nhiều nước trên thế giới, vì vậy ban đầu anh cũng hơi thiếu tự tin. Trần Tùng Anh tham gia cuộc thi “QINGYIN AWARD - YOUTH MUSIC FESTIVAL 2024” (Giải thưởng Thanh Âm - Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024). Ảnh: NVCC “Thật sự là cuộc thi đông thí sinh tham gia đến mức khiến tôi hơi “choáng”. Cho đến khi tôi lên biểu diễn, tôi vẫn nghĩ rất đông người bên dưới là khán giả, nhưng sau đó tôi mới biết số đông ở đó chính là thí sinh. Các vị giám khảo làm việc rất nghiêm túc, bởi vậy trong lúc chờ đợi thi tôi thấy run, phải uống nước rất nhiều. Nhưng tôi luôn tự dặn mình phải làm tốt nhất và vững tin trước hết vì màu cờ sắc áo. May mắn khi tôi lên biểu diễn, thể hiện hai giọng bản năng của mình, tôi nghe thấy nhiều tiếng wow ngạc nhiên bên dưới hàng ghế khán giả từ các bạn bè quốc tế, tôi tự tin hơn rất nhiều”, Trần Tùng Anh kể. Tuy nhiên, sau đêm thi đầu tiên, Trần Tùng Anh đã nghĩ chắc mình... không phải thi tiếp nữa, nhưng không ngờ hôm sau BTC thông báo ở phần thi Opera lứa tuổi thanh niên, Việt Nam đã được chọn một tiết mục đặc sắc nhất để thể hiện trong đêm công diễn, chính là tiết mục của Trần Tùng Anh. “Lúc đó tôi vừa bất ngờ vừa lo vì mình... không mang thêm đồ diễn. Trong niềm hạnh phúc, tôi đã nghĩ nhanh việc cắt tà của bộ vest “biến” nó thành bộ vest mới để biểu diễn trong đêm công diễn”, Trần Tùng Anh kể.

Trần Tùng Anh tham gia tranh giải ở hạng mục Opera lứa tuổi thanh niên. Ảnh: NVCC

Nhớ lại đêm trao giải, Trần Tùng Anh thấy mình vẫn chưa hết những cảm xúc khó tin. Lễ trao giải diễn ra tại phòng hòa nhạc lớn của Nhạc viện Chiết Giang, khán giả và thí sinh rất đông, khiến Trần Tùng Anh không khỏi bị... “ngợp”. Lúc ngồi chờ công bố giải thưởng, do không biết tiếng Trung nên Trần Tùng Anh chủ yếu là quan sát, mãi đến cuối khi thấy BTC xướng tên mình và hai chữ Việt Nam, Trần Tùng Anh đoán chắc mình đoạt giải khuyến khích.

“Tôi cứ nghĩ mình đoạt khuyến khích thôi vì là xướng tên nhận cuối cùng, ai ngờ hóa ra tôi được giải Quán quân mảng thi của mình luôn. Cảm xúc của tôi lúc đó ban đầu thật sự ngạc nhiên. Sau đó, tôi hạnh phúc vỡ òa khi được đánh giá là tiết mục hay và xuất sắc. Đến giờ tôi vẫn rất hạnh phúc vì mình dám thử thách bản thân và cố gắng không ngừng nghỉ để có những kết quả tốt, mang lại niềm vinh dự cho bản thân và cho quê hương, đất nước”, Trần Tùng Anh bày tỏ.

Giọng ca phi giới tính Trần Tùng Anh tham gia tranh giải ở hạng mục Opera lứa tuổi thanh niên và hát một liên khúc mashup những ca khúc thính phòng nổi tiếng của Việt Nam: Xuân chiến khu, Cô gái vót chông, Cánh chim báo tin vui, Người lái đò trên sông poko, Trường ca Sông Lô. Bản mashup này được Trần Tùng Anh hòa âm phối khí riêng phù hợp với chất giọng và phong cách âm nhạc của mình để tham gia thi.

Tại cuộc thi, Trần Tùng Anh đã thể hiện bằng hai giọng bản năng của mình là giọng phi giới tính và giọng nam thật. Trần Tùng Anh cho biết, tham gia một cuộc thi quốc tế, anh hoàn toàn có thể chọn hát những ca khúc quốc tế có thể sẽ phù hợp hơn, nhưng điều anh muốn khi tham gia một cuộc thi quốc tế là được đem những ca khúc tinh hoa của âm nhạc thính phòng Việt Nam để “khoe” với bạn bè quốc tế như một cách giới thiệu về vẻ đẹp âm nhạc Việt Nam đến với thế giới. Đó cũng là điều khiến Trần Tùng Anh hạnh phúc gấp bội khi nhận giải.

“Tôi rất hãnh diện, rất hạnh phúc khi được thể hiện các ca khúc Việt Nam trên sân khấu cuộc thi quốc tế và đạt giải cao nhất. Đó là động lực để tôi nỗ lực hơn cống hiến cho nghề, cho sự phấn đấu trong tương lai của mình”, Trần Tùng Anh nói.

Trần Tùng Anh bất ngờ khi đoạt giải cao tại cuộc thi. Ảnh: NVCC

Trần Tùng Anh tham gia cuộc thi “QINGYIN AWARD - YOUTH MUSIC FESTIVAL 2024” (Giải thưởng Thanh Âm- Cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc trẻ 2024) từ lời mời của Nghệ sĩ Piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà - Giám đốc nghệ thuật Polaris Art & Music School, nghệ sĩ đại diện của QINGYIN AWARDS MUSIC FESTIVAL tại Việt Nam. Ban đầu, Trần Tùng Anh rất đắn đo và suy nghĩ vì chưa từng tham gia cuộc thi quốc tế nào, nhất là lần đầu tiên thi mang tính hàn lâm như Opera. Trước đây, anh thường tham gia các cuộc thi mang tính giải trí. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu về tính chất cuộc thi cũng như sẽ được thi tại Nhạc viện Chiết Giang là 1 trong những học viện âm nhạc lớn nhất Trung Quốc, Trần Tùng Anh đã hào hứng thử sức.

Mặc dù đã thi nhiều cuộc, thường biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhưng tham gia cuộc thi lần này Trần Tùng Anh luôn cảm thấy lo lắng và áp lực. Trần Tùng Anh vốn là người cầu toàn, anh chia sẻ lo đi thi... không đạt giải. Nhờ chính áp lực đó mà Trần Tùng Anh có sự chuẩn bị rất kỹ từ việc lựa chọn bài hát, phối khí, chuẩn bị trang phục biểu diễn..., đặc biệt là sự luyện tập miệt mài không ngừng với sự chỉ dạy, hướng dẫn, góp ý của cô giáo là Ths - NSƯT Lan Anh.

Trần Tùng Anh từng thi đỗ Học viện Âm nhạc Quốc gia nhưng sau một thời gian học anh lựa chọn con đường Nam tiến để theo đuổi hát nhạc trẻ, tìm cơ hội ở các cuộc thi gameshow, chính vì vậy Trần Tùng Anh thừa nhận kiến thức âm nhạc hàn lâm của mình còn nhiều thiếu sót. Tuy nhiên, được cô giáo Lan Anh tận tâm chỉ dạy, Trần Tùng Anh đã nhanh chóng tiến bộ và sẵn sàng với cuộc thi.

Trần Tùng Anh và cô giáo - NSƯT Lan Anh. Ảnh: NVCC

“Có được thành công này tôi rất biết ơn cô giáo Lan Anh đã tâm huyết, tận tình hết sức để chỉ dạy tôi. Cảm ơn nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà đã gửi lời mời và khuyến khích, động viên tôi tham dự cuộc thi. Đây chỉ là thành công bước đầu đối với việc tôi muốn thử sức mình hát opera. Sau đây tôi còn phải rèn luyện nhiều hơn nữa để theo đuổi dòng nhạc mình thích và khám phá đến tận cùng khả năng của bản thân. Mong sao khán giả luôn yêu thương và ghi nhận những nỗ lực của tôi”, Trần Tùng Anh chia sẻ.



Nối tiếp với niềm hạnh phúc đoạt giải thưởng cuộc thi âm nhạc tại Trung Quốc, ngày 2,3/8 tới đây, Trần Tùng Anh vinh dự được là một trong những đại biểu của huyện Lục Nam, quê hương anh, dự Đại hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Bắc Giang. Trần Tùng Anh cho biết, anh hạnh phúc và tự hào khi được tham gia vào các hoạt động trên quê hương mình.

Trần Tùng Anh bước vào con đường ca hát kể từ năm 2017 khi tham gia The Voice. Sở hữu ngoại hình thư sinh, giọng nói trầm ấm và nam tính song Trần Tùng Anh lại có khả năng hát giọng nữ ngọt ngào và cao vút. Nhiều khán giả đánh giá Trần Tùng Anh có khả năng hát giọng nữ cao nhất so với các nam ca sĩ hát giọng nữ hiện nay ở Việt Nam. Đó chính là lý do khiến anh chàng sinh năm 1995 đến từ Bắc Giang từng làm cho các vị huấn luyện viên của sân chơi “The Voice 2017” sửng sốt và dành không ít lời tán dương khi chứng kiến những màn trình diễn độc đáo của anh trên sân khấu. Ở The Voice 2017, Trần Tùng Anh dừng chân ở Top 13 chung cuộc. Sau cuộc thi, Trần Tùng Anh quyết định Nam tiến để tìm con đường phù hợp phát triển sự nghiệp ca hát. Anh tham gia các gameshow âm nhạc “Tuyệt đỉnh song ca”, “Gương mặt thân quen 2019”…

Năm 2021, chàng ca sĩ gốc Bắc Giang ra mắt MV đầu tay “Con yêu thơ dại”. Năm 2023, anh ghi dấu ấn trong sự nghiệp khi ra mắt album vol.1 “Núi hát” gồm 9 MV - dự án âm nhạc lớn mà nam ca sĩ đã đầu tư nhiều tâm huyết cũng như tài chính để thực hiện. Album đã lọt vào đề cử Album của năm Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2024.