Trấn Thành nói gì khi được vinh danh Diễn viên điện ảnh nổi bật?

Tối 7/1, chương trình Vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật năm 2022 do Bộ VHTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam đã vinh danh 63 tên tuổi thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Theo đó, Trấn Thành giành được danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trấn Thành chia sẻ, giải thưởng này vừa là động lực vừa là trách nhiệm để anh cố gắng hơn trong vai trò diễn viên, sản xuất. Nam diễn viên “Bố Già" cho biết trong thời gian tới anh sẽ mang đến những sản phẩm điện ảnh Việt có chất lượng, không làm người hâm mộ thất vọng. Trấn Thành chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trong thời gian qua, bên cạnh có nhiều nhà sản xuất mang đến những tác phẩm điện ảnh chất lượng thì cũng có nhiều nhà sản xuất đưa đến những sản phẩm chưa nghiêm túc...". "Việc xuất hiện quá nhiều bộ phim như vậy khiến cho khán giả Việt có nhiều hoài nghi và không đặt lòng tin bền vững đối với phim Việt. Hy vọng năm nay khán giả sẽ yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn", nam diễn viên bày tỏ. "Với giải thưởng lần này, Trấn Thành sẽ cố gắng nhiều hơn để có những vai diễn tốt, những bộ phim hay. Đây không đơn thuần là động lực mà còn là trách nhiệm để mình phải thực sự cố gắng trước sự tin yêu của khán giả", Trấn Thành nói.Trấn Thành được vinh danh bởi dự án “Bố Già" do anh đóng chính kiêm đạo diễn đạt được những thành công nhất định. Phim oanh tạc phòng vé, thu về hơn 400 tỷ đồng, đạt nhiều giải thưởng trong nước như Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, Ngôi Sao Xanh. Sản phẩm còn được tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 94. Các dự án của Trấn Thành nhận về nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Anh có sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng trong từng tác phẩm. Ở phim của Trấn Thành, khán giả dễ dàng tìm được sự đồng cảm, khám phá được những ngóc ngách quen thuộc trong đời sống lẫn nội tâm của mỗi người. Do đó, phim dễ chinh phục được nhiều đối tượng khác nhau, làm rung động cảm xúc của người xem. Năm nay, Trấn Thành trở lại màn ảnh rộng với dự án Tết “Nhà bà Nữ". Anh đảm nhận vai trò diễn viên kiêm đạo diễn. Sau “Bố Già", phim tiếp tục khắc họa những mâu thuẫn trong một gia đình nhiều thế hệ. Tác phẩm sẽ ra rạp vào mồng 1 Tết Nguyên đán 2023.Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy

Tối 7/1, chương trình Vinh danh nghệ sĩ tiêu biểu trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật năm 2022 do Bộ VHTTDL phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam đã vinh danh 63 tên tuổi thuộc nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau. Theo đó, Trấn Thành giành được danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trấn Thành chia sẻ, giải thưởng này vừa là động lực vừa là trách nhiệm để anh cố gắng hơn trong vai trò diễn viên, sản xuất. Nam diễn viên “Bố Già" cho biết trong thời gian tới anh sẽ mang đến những sản phẩm điện ảnh Việt có chất lượng, không làm người hâm mộ thất vọng. Trấn Thành chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu Diễn viên điện ảnh nổi bật cùng NSND Lê Khanh. Trong thời gian qua, bên cạnh có nhiều nhà sản xuất mang đến những tác phẩm điện ảnh chất lượng thì cũng có nhiều nhà sản xuất đưa đến những sản phẩm chưa nghiêm túc...". "Việc xuất hiện quá nhiều bộ phim như vậy khiến cho khán giả Việt có nhiều hoài nghi và không đặt lòng tin bền vững đối với phim Việt. Hy vọng năm nay khán giả sẽ yêu thương điện ảnh Việt nhiều hơn", nam diễn viên bày tỏ. "Với giải thưởng lần này, Trấn Thành sẽ cố gắng nhiều hơn để có những vai diễn tốt, những bộ phim hay. Đây không đơn thuần là động lực mà còn là trách nhiệm để mình phải thực sự cố gắng trước sự tin yêu của khán giả", Trấn Thành nói. Trấn Thành được vinh danh bởi dự án “Bố Già" do anh đóng chính kiêm đạo diễn đạt được những thành công nhất định. Phim oanh tạc phòng vé, thu về hơn 400 tỷ đồng, đạt nhiều giải thưởng trong nước như Cánh Diều Vàng, Bông Sen Vàng, Ngôi Sao Xanh. Sản phẩm còn được tranh giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 94. Các dự án của Trấn Thành nhận về nhiều đánh giá tích cực của giới chuyên môn lẫn người hâm mộ. Anh có sự đầu tư chỉn chu, kỹ lưỡng trong từng tác phẩm. Ở phim của Trấn Thành, khán giả dễ dàng tìm được sự đồng cảm, khám phá được những ngóc ngách quen thuộc trong đời sống lẫn nội tâm của mỗi người. Do đó, phim dễ chinh phục được nhiều đối tượng khác nhau, làm rung động cảm xúc của người xem. Năm nay, Trấn Thành trở lại màn ảnh rộng với dự án Tết “Nhà bà Nữ". Anh đảm nhận vai trò diễn viên kiêm đạo diễn. Sau “Bố Già", phim tiếp tục khắc họa những mâu thuẫn trong một gia đình nhiều thế hệ. Tác phẩm sẽ ra rạp vào mồng 1 Tết Nguyên đán 2023. Xem trailer phim "Bố già". Nguồn Galaxy