Trấn Thành khoe ảnh giảm cân thành công lộ "điểm lỗi" bất ngờ

Qua loạt ảnh mới nhất, có thể thấy Trấn Thành đã giảm cân thành công. Nhưng điều khiến một số dân mạng đặc biệt chú ý là phần mũi to bất thường của nam MC.

Nam danh hài Trấn Thành đăng tải loạt ảnh hậu trường khi cùng Đông Nhi tham dự một sự kiện ở Jarkata, Indonesia. Tại đây, danh hài Trấn Thành mặc vest, đeo nơ hồng vô cùng điển trai. Anh chia sẻ: "Tôi thấy tôi bận vest là đẹp nhất! Các bạn thấy sao?".

Rất đông người hâm mộ đã khen ngợi hình ảnh này của Trấn Thành. Nhiều người tinh ý nhận ra rằng, ông xã Hari Won đã giảm cân sau khoảng thời gian dài "phát tướng". Có lẽ, để quay trở về vóc dáng lí tưởng như trước, nam danh hài đã phải điều chỉnh chế độ ăn uống và cố gắng tập luyện rất nhiều.

Nhưng bên cạnh những lời khen, cũng có một số dân mạng thắc mắc về phần mũi to khác thường của nam danh hài: "Mũi bự", "Mũi trâu vậy", "Photoshop quá mà sao không chỉnh nốt cái mũi nhỉ"...



MC Trấn Thành bị soi phần mũi to khác lạ. Nhưng có lẽ hai hình ảnh bị soi phần mũi trên của Trấn Thành là do góc chụp. Bởi ở những khoảnh khắc còn lại, phần mũi của nam danh hài hoàn toàn bình thường.



Trước đó, cũng với những hình ảnh chia sẻ trên trang cá nhân, nam danh hài nhận được chính lời bình luận đến từ bà xã. Khi đấy, Trấn Thành "khoe" bức ảnh thân thiết cùng Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015 Pia Wurzbach, kèm theo đó là dòng chú thích: "Hoa hậu Hoàn vũ 2015 Pia Wurzbach và và thanh niên đã lập gia đình".

Ngay lập tức, Hari Won đã thả tim cho hình ảnh của chồng bên nàng hậu kèm lời nhắn gửi rằng: "Ok, Me like câu cuối".

Ai nấy đều hiểu nữ ca sĩ đang "dằn mặt" khéo chồng mình khi chụp với người đẹp khác. May mắn là anh vẫn biết nhấn mạnh việc là "thanh niên đã có gia đình".