Genesis ra mắt X Gran Coupe và Convertible mui trần siêu sang

Thương hiệu xe sang Hàn Quốc vừa cho ra mắt cặp đôi xe sang cỡ lớn Genesis X Gran Coupe và X Gran Convertible Concept. Cả hai đều dựa trên mẫu sedan đầu bảng G90, nhưng chỉ có hai cửa và ngoại thất được thiết kế lại hoàn toàn. Bộ đôi này có nét tương đồng với X, X Speedium và X Convertible Concepts do thương hiệu xe sang Genesis thiết kế trong vài năm qua, mặc dù chúng trông sẵn sàng để được sản xuất hàng loạt hơn. Cả hai mẫu xe Genesis X Gran hoàn toàn mới này đều có đèn pha Two-Line quen thuộc của thương hiệu và lưới tản nhiệt phía trước 3D tuyệt đẹp, thể hiện sự thanh lịch nhưng uy nghi. So với G90, cả Genesis X Gran Coupe và X Gran Convertible đều có kính chắn gió dốc hơn và mui xe thấp hơn. Các nhà thiết kế của thương hiệu cũng đã mở rộng các dè xe, kéo dài đường viền hông và lắp những bộ mâm đẹp mắt cho chúng. Chi phối phần cản sau của hai mẫu xe ý tưởng này là thanh đèn LED đôi và ống xả hình chữ nhật. Cả hai đều có cabin xa hoa. Nội thất của Coupe lấy cảm hứng từ cây ô liu Địa Trung Hải với sự kết hợp của da màu xanh lá cây và nâu. Họa tiết lá ô liu trải dài trên các tấm cửa và có đường khâu chần tinh xảo. Nội thất của cabin Convertible còn độc đáo hơn nữa, vì nó được viền màu xanh lam, lấy cảm hứng từ màu sắc của những quả nho được sử dụng để tạo ra rượu vang Cabernet Sauvignon. Hai mẫu xe ý tưởng này sử dụng cùng một loại vô lăng cơ bản như G90 hiện tại , nhưng đã được bổ sung thêm một chấu nữa ở vị trí 6h. Genesis không hé lộ về thông số kỹ thuật của cả 2 mẫu nhưng do chúng dựa trên nền tảng G90, chắc chắn cả 2 sẽ dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh với động cơ đặt dọc. Theo Mike Song, Giám đốc toàn cầu của Genesis, mô tả “Trong 10 năm kể từ khi ra mắt, Genesis đã tận tụy mang đến những giá trị độc đáo cho hơn 1,3 triệu khách hàng trên toàn thế giới”. “Chúng tôi muốn nắm bắt cơ hội này như một bệ phóng cho một thập kỷ mới, giới thiệu những mẫu xe thể hiện sự theo đuổi công nghệ hiệu suất cao và thiết kế sang trọng trong tương lai của Genesis”, Mike Song cho biết thêm. Lời khẳng định của ông Song, cũng như sự hoàn thiện của cả 2 mẫu xe đã đem tới tia hy vọng cho những người mong chờ X Gran Coupe và Convertible được sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên hãng không đưa ra khẳng định nào về kế hoạch sản xuất chúng và trên thực tế, phân khúc xe 2 cửa hạng sang này cũng khó bán. Mercedes cũng đã từng phải dẹp bỏ S-Class Coupe/Convertible khỏi dòng sản phẩm và hiện tại, BMW 8 Series cũng đang được đồn đoán sẽ bị "khai tử" sau thế hệ hiện tại vì lý do tương tự. Video: Genesis ra mắt X Gran Coupe và X Gran Convertible.

