Trai đẹp Bình An khoe bộ ảnh cầu hôn bí mật Á hậu Phương Nga

Sau hơn 4 năm bên nhau, Bình An cầu hôn Phương Nga. Nàng á hậu gật đầu đồng ý. Mới đây, Bình An chia sẻ, hơn 1500 ngày bên nhau nhưng gian nan vất vả nhất lại là gần 50 ngày cầm chiếc nhẫn cầu hôn. Bình An cho hay, anh đi chọn nhẫn cầu hôn từ ngày 23/12/2021, trước Noel 1 ngày với ý định là sẽ cầu hôn vào dịp Noel. Sau đó, nam diễn viên quyết định cầu hôn vào ngày Valentine 14/2. Mỗi ngày Bình An đều ngắm nhìn chiếc nhẫn cầu hôn và chụp lại những bức ảnh bên Phương Nga trong nỗi âu lo sợ đại sự bị bại lộ. Bình An khoe bộ ảnh cầu hôn bí mật Phương Nga. Nam diễn viên chụp ảnh đeo nhẫn cầu hôn phía sau lưng bạn gái đang rửa bát. Bình An hài hước cho biết, sở thích của Phương Nga là rửa bát và lau dọn nhà. Bình An bí mật khoe nhẫn cầu hôn khi Phương Nga chụp ảnh cùng gia đình. Nam diễn viên chụp ảnh bạn gái dọn dẹp khi qua nhà anh chơi vào mùng 2 Tết. Phương Nga lên Phú Thọ chúc Tết nhà Bình An. Nam diễn viên lì xì cho bạn gái. Bình An chụp ảnh cầm nhẫn cầu hôn bên gia đình đồng thời viết: "Vòng kim cô bé như này thôi nhưng có chức năng mang vợ về cho mẹ". Bình An cầu hôn Phương Nga thành công vào ngày 13/2. Đám cưới của Phương Nga và Bình An có lẽ sớm diễn ra. Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

