Bạn gái á hậu gợi cảm thế này, bảo sao Bình An mê mệt

Á hậu Phương Nga hẹn hò diễn viên Bình An được 4 năm. Chuyện tình của cặp đôi này được nhiều khán giả ủng hộ. Phương Nga sinh năm 1998, kém Bình An 5 tuổi. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp, trẻ trung. Bạn gái của Bình An là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, từng lọt top 10 cuộc thi Miss Grand International 2018 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2018. Phương Nga ngày càng gợi cảm sau 3 năm đoạt danh hiệu á hậu. Chân dài sinh năm 1998 khoe đường cong quyến rũ trong những chiếc đầm bó sát. Phương Nga tiết chế trang phục quá hở bạo. Bạn gái của Bình An thường lựa chọn phong cách gợi cảm khi tham gia các sự kiện. Nàng á hậu chuộng váy áo khoe lưng trần. 3 năm qua, Phương Nga không ngừng học hỏi hoàn thiện bản thân. Cô tốt nghiệp loại giỏi của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều lần thử sức với vai trò MC. Phương Nga chia sẻ, Bình An là mối tình đầu của cô. Còn theo Bình An, anh say nắng nụ cười của bạn gái ngay từ lần gặp đầu tiên. Khi bị hỏi về đám cưới, Phương Nga và Bình An trả lời khá úp mở, chưa xác định rõ ràng về thời gian về chung một nhà. Xem video "Á hậu 1 Bùi Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

