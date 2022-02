Ngọt ngào khoảnh khắc diễn viên Bình An cầu hôn Á hậu Phương Nga

Mới đây, nam diễn viên Bình An cầu hôn Á hậu Phương Nga trong khung cảnh lãng mạn. Ảnh: FBNV Nam diễn viên quỳ gối cầu hôn bạn gái xinh đẹp. Ảnh: Vietnamnet Phương Nga đồng ý trở thành vợ của Bình An. Ảnh: Yan Bình An - Phương Nga hạnh phúc ôm chầm lấy nhau. Ảnh: Yan Trên trang cá nhân, Bình An viết: "Cảm ơn em hơn 4 năm qua đã luôn đồng hành cùng anh. Nhưng anh là một người khá tham lam, anh muốn em đồng hành cùng với anh cả cuộc đời này! Em đồng ý làm vợ của anh chứ?". Phương Nga đáp lại: "Yes, I do" (Tạm dịch: Em đồng ý). Ảnh: FBNV Nhiều sao Việt chúc mừng Bình An cầu hôn Phương Nga thành công. Hoa hậu Đỗ Thị Hà viết: "Chúc mừng hạnh phúc anh chị". Ảnh chụp màn hình Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mong chờ thiệp cưới của Phương Nga và Bình An. Ảnh chụp màn hình Ninh Dương Lan Ngọc cũng mong chờ dự đám cưới của Bình An. Ảnh chụp màn hình Một nhiếp ảnh gia chia sẻ loạt ảnh Phương Nga và Bình An kèm chia sẻ: "Chạy đà cho bộ ảnh cưới tiếp theo cũng ok nhỉ. Series ảnh trong 5 phút trước khi hoàng hôn tắt, 3 anh em chạy như điên qua đường may là vẫn kịp". Ảnh: Lê Chí Linh Trong loạt ảnh, Phương Nga và chồng sắp cưới tình tứ bên nhau. Ảnh: Lê Chí Linh Cặp đôi trai tài gái sắc có hơn 4 năm gắn bó. Ảnh: Lê Chí Linh Trước đó, Bình An chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới cùng bạn gái, đính kèm dòng trạng thái: "Sắp xong rồi. Cố lên nào". Nhiều người cho rằng cặp đôi sắp về chung nhà. Ảnh: Lê Chí Linh Xem video "Phương Nga và màn nhảy hiện đại Talk to me". Nguồn Hoa hậu Việt Nam

