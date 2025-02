Trà Ngọc Hằng mặc hở khoe vóc dáng gợi cảm

Sở hữu vòng ba 1m17, Trà Ngọc Hằng được mệnh danh là người đẹp có vòng ba khủng nhất showbiz Việt. Chân dài cho biết, vòng ba của cô không bơm vá. Số đo vòng ba của Trà Ngọc Hằng là 1m17 vào năm 2018. Chân dài chia sẻ trên Dân Việt, chỉ trong vài tháng, cô tăng 23 cm vòng 3. Trà Ngọc Hằng có số đo ba vòng cuốn hút nhờ tập luyện. "Tôi bắt đầu tập yoga từ năm 2015, mới tập khoảng 1 tháng thì tôi phải đi phim nên nghỉ một thời gian dài, đến năm 2017 mới bắt đầu tập lại cùng huấn luyện viên. Cho đến lúc mang bầu con gái, tôi vẫn tập luyện đều đặn ở những tháng đầu, đến những tháng sau mới ngưng để đảm bảo an toàn cho bé. Khi bé tròn 1 tháng tuổi, tôi tập yoga lại và tập đều đặn cho đến bây giờ", chân dài chia sẻ trên Người Đưa Tin.Phong cách thời trang của Trà Ngọc Hằng vẫn gợi cảm sau khi cô sinh nở. Chân dài chia sẻ trên Tiền Phong, cô đã là một người mẹ, chắc chắn không có việc khoe thân vô tội vạ để câu kéo sự quan tâm của khán giả. Năm 2024, Trà Ngọc Hằng cho biết, cô không còn nghĩ đến chuyện yêu đương do bận rộn và tính cách cầu toàn. "Có người nghĩ tôi được nhiều người theo đuổi, nhưng thực tế chẳng có ai cả. Suốt ngày tôi chỉ đi làm, về nhà lo chuyện gia đình, con cái, do đó cũng không có nhiều thời gian cho bản thân. Tính tôi cũng khó chịu, cầu toàn nên hiện chưa có ai phù hợp. Nếu có, người đó chắc phải khó hơn tôi nhiều", Vietnamnet dẫn lời người đẹp. 15 năm trước, Trà Ngọc Hằng lọt vào Top 10 Siêu mẫu Việt Nam. Cô còn giành danh hiệu Á hậu 1 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế người Việt 2011. Nữ người mẫu tập trung kinh doanh ăn uống ít năm qua. Tuổi 35, Trà Ngọc Hằng sống trong căn hộ cao cấp, được xem là "yêu nữ hàng hiệu". Xem video: "Trà Ngọc Hằng bên con gái". Nguồn FB Trà Ngọc Hằng

