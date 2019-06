Trà My đóng “cảnh nóng sập giường” gây bão màn ảnh Việt giờ ra sao?

Trà My sinh năm 1992, được nhiều khán giả biết đến với vai Hạnh - nữ chính phim truyền hình "Thương nhớ ở ai" của đạo diễn Lưu Trọng Ninh. Bộ phim gây sốt thời điểm cuối năm 2017 - đầu 2018. Trong phim, diễn viên Trà My có "cảnh nóng sập giường" với nhân vật Vạn. Cảnh quay này đã gây tranh cãi trái chiều. Trái với nhân vật Hạnh hiền lành, mộc mạc trong "Thương nhớ ở ai", ngoài đời Trà My là cô nàng thông minh, cá tính, ưa nổi loạn. Sau vai diễn nổi tiếng, nữ diễn viên tham gia vài dự án. Trong đó, có bộ phim "Bổn phận" của đạo diễn Quản Phương Thanh. Tuy vậy, những hoạt động nghệ thuật của Trà My sau "Thương nhớ ở ai" chưa thực sự gây tiếng vang. Chưa có cú bật sau vai diễn đáng nhớ, Trà My lại gây ồn ào về đời tư với những hình ảnh hở hang, phát ngôn gây sốc. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên khoe ảnh gợi cảm. Thậm chí có những bức ảnh cô nàng phô bày cơ thể một cách lộ liễu khiến dân mạng nóng mắt. Đáp lại những lời chỉ trích, Trà My tỏ ra khá bình thản. Cô bày tỏ đăng ảnh nóng vì không muốn nhạt nhẽo. Nữ diễn viên cũng biện minh những bức ảnh này hoàn toàn trong sáng, không gợi dục. Cùng với việc đăng ảnh hở hang, Trà My còn gây xôn xao với những phát ngôn sốc tận óc. Cô tuyên bố sẽ không bao giờ đẻ con. “Mình chỉ thấy một đứa trẻ sinh ra là cả một vấn đề nghiêm trọng cho xã hội! Một con người từ khi sinh ra đến khi chết sẽ dùng cả tấn thức ăn, thải cả tấn rác và dùng chung khí quyển với cả tỷ người còn lại trên trái đất! Không đẻ là tốt nhất!”, Trà My chia sẻ. Phát ngôn "không đẻ là tốt nhất" của Trà My vấp phải sự phản ứng của Thân Thúy Hà. Cả hai có cuộc khẩu chiến "bất phân thắng bại" trên mạng xã hội. Nổi loạn, bộc lộ cái tôi của bản thân, Trà My "Thương nhớ ở ai" cũng được đánh giá chăm chỉ thay đổi ngoại hình để mang lại hình ảnh mới mẻ cho công chúng. Xem video "Diễn viên Trà My: Thẳng thắn chứ không phát ngôn gây sốc". Nguồn Youtube/ VTC:

