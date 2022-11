Tình trường Nhật Kim Anh trước hội chứng sợ yêu hậu ly hôn

Nhật Kim Anh kết hôn với doanh nhân Bửu Lộc năm 2014. Tuy nhiên, hạnh phúc của nữ diễn viên kiêm ca sĩ ngắn chẳng tày gang. Vợ chồng cô bí mật ly hôn chỉ sau 2 năm chung sống. Vừa qua, trong buổi họp báo ra mắt MV, Nhật Kim Anh cho biết, cô sợ yêu sau khi ly hôn nên vẫn độc thân. Ảnh: FBNV Trở lại cuộc sống độc thân, Nhật Kim Anh được dàn mỹ nam vây quanh. Cô dính như sam với ca sĩ TiTi (nhóm HKT) từ năm 2020. Ảnh: FBNV Trước nghi vấn tình cảm với TiTi, Nhật Kim Anh cho biết, cô nhận đỡ đầu cho TiTi và việc nâng đỡ đàn em kể từ khi về công ty là điều trong giới ai cũng biết. Ảnh: FBNV Tháng 4/2021, cư dân mạng xôn xao clip Nhật Kim Anh được TiTi cầu hôn. Theo đó, trong đoạn clip, TiTi vào vai chàng trai giả vờ dùng nhẫn kim cương cầu hôn Nhật Kim Anh để che giấu chuyện có người thứ ba. Bị nghi vấn chuẩn bị lấy chồng, Nhật Kim Anh cho biết, cô làm clip hài hước cùng với các thành viên trong công ty chỉ để giải trí. Về clip cầu hôn, TiTi chia sẻ: "Do thấy trên Tiktok có clip hay hay nên tôi cover lại thôi chứ không phải tung dấu hiệu gì đâu”. Ảnh: Yan Tháng 7/2021, TiTi đăng tải hình ảnh để ngực trần. Sự chú ý của cư dân mạng nhanh chóng đổ dồn vào hình xăm một cô gái trên ngực của TiTi. Một số cư dân mạng đặt nghi vấn cô gái này là Nhật Kim Anh. Ảnh: Saostar Trước những đồn đoán, TiTi cho biết: “Hình xăm trên ngực là mình xăm nữ thần tình yêu của Hy Lạp nhưng vẫn chưa hoàn chỉnh. Mong rằng các bạn đừng suy đoán lung tung để ảnh hưởng không tốt đến người khác”. Ảnh: FBNV Từ đầu năm đến nay, Nhật Kim Anh và TiTi không còn dính như sam làm dấy nghi vấn “cạch mặt”. Mới đây, nữ ca sĩ khẳng định mối quan hệ giữa cả hai vẫn thân thiết. Do cả hai bận rộn công việc riêng nên không đồng hành cùng nhau. Ảnh: Người lao động Đầu năm 2022, Nhật Kim Anh thường xuyên xuất hiện bên nam diễn viên Lợi Trần. Cả hai chụp ảnh tình tứ ở đời thường lẫn đi sự kiện. Ảnh: Dân Việt Tháng 4/2022, trong cuộc phỏng vấn với Saostar, Lợi Trần cho biết, do anh làm đại sứ công ty của Nhật Kim Anh nên anh và đàn chị thân thiết. Theo Lợi Trần, cả hai chỉ là đồng nghiệp. Ảnh: Dân Việt “Chuyện tình cảm thì Lợi nghĩ nên để tự nhiên và Lợi cũng cảm ơn đến khán giả khi tích cực đẩy thuyền cho Lợi Trần và Nhật Kim Anh”, Lợi Trần nói thêm. Ảnh: FBNV Xem video "Nhật Kim Anh đưa con trai đi chơi". Nguồn FBNV

