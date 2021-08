Tình trường của “thảm họa dao kéo” Lyn May mang bầu ở tuổi 69

Trên trang cá nhân, nữ diễn viễn người Mexico Lyn May thông báo mang thai 3 tháng với bạn trai Markos D1. Thông tin khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi “thảm họa dao kéo” đang ở tuổi 69. Ảnh: Thời đại plus Lyn May và Markos D1 công khai hẹn hò từ tháng 10/2019. Đáng chú ý, Markos D1 năm nay 30 tuổi, kém Lyn May đến 39 tuổi. Ngoài ra, nữ diễn viên từng qua 2 lần đò, có 2 con. Ảnh: Thời đại plus Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lyn May là với một thủy thủ Mexico. Cả hai có hai con chung. Sau 5 năm chung sống, nữ diễn viên đệ đơn ly hôn vì bị bạo hành. Ảnh: Người lao động Lyn May tái hôn với một doanh nhân vào năm 1989. Cuộc hôn nhân này kéo dài đến năm 2008 khi chồng của bà qua đời. Sau đó, Lyn May hẹn hò nhà sản xuất Guillermo Calderon. Mối tình này kéo dài 10 năm. Ảnh: Người lao động Markos D1 - bạn trai của "thảm họa thẩm mỹ" là một nhạc sĩ, người mẫu, doanh nhân về lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp. Ảnh: Người lao động Trên trang cá nhân, Lyn May công khai không ít hình ảnh tình tứ bên "phi công" kém 39 tuổi. Ảnh: Công lý và xã hội Lyn May được xem là "thảm họa thẩm mỹ" bởi gương mặt méo mó, biến dạng. Về tin đồn nhiều lần dao kéo, bà phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết, bà dùng nhầm dầu dưỡng nên bị hỏng mặt, phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Ảnh: Công lý và xã hội Xem video "Dung nhan của Vũ Thanh Quỳnh trước khi dao kéo". Nguồn VTV life

