Tình bạn 20 năm giữa Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh

Vân Hugo vừa khoe được Hoàng Thùy Linh tặng hoa khi đám cưới sắp cận kề. Ảnh: FBNV. Hoàng Thùy Linh nhắn nhủ Vân Hugo: "Ước mong anh chị và gia đình mạnh khỏe, bình an. Luôn hạnh phúc an vui chị nha". Nhận được quà cưới, Vân Hugo tiết lộ, ngày mới quen biết, cô được Hoàng Thùy Linh tặng 100 bông hoa hồng đỏ. Ảnh: FBNV. Vân Hugo - Hoàng Thùy Linh thân thiết trong 20 năm qua. Ảnh: Dân Việt. Hai người từng tham gia Vui cùng Hugo. Ảnh: Dân Việt. Vân Hugo chia sẻ, cô chứng kiến Hoàng Thùy Linh trưởng thành. Cả hai đang có một tình bạn đặc biệt. Ảnh: FBNV. Vân Hugo cũng thừa nhận, cô luôn ngưỡng mộ Hoàng Thùy Linh ở ý chí nghị lực. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Thời thanh xuân, Hoàng Thùy Linh và Vân Hugo thường xuyên đèo nhau trên chiếc xe máy trên các con phố của Hà Nội. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau. Ảnh: Khám Phá. Hoàng Thùy Linh ôm chầm Vân Hugo trong buổi ra mắt tự truyện năm 2018. Ảnh: Dân Việt. Vân Hugo mong Hoàng Thùy Linh luôn an vui và sống trong thật nhiều yêu thương. Ảnh: FBNV. Xem video: "Khoảnh khắc nhí nhảnh của MC Vân Hugo". Nguồn FB Vân Hugo

Vân Hugo vừa khoe được Hoàng Thùy Linh tặng hoa khi đám cưới sắp cận kề. Ảnh: FBNV. Hoàng Thùy Linh nhắn nhủ Vân Hugo: "Ước mong anh chị và gia đình mạnh khỏe, bình an. Luôn hạnh phúc an vui chị nha". Nhận được quà cưới, Vân Hugo tiết lộ, ngày mới quen biết, cô được Hoàng Thùy Linh tặng 100 bông hoa hồng đỏ. Ảnh: FBNV. Vân Hugo - Hoàng Thùy Linh thân thiết trong 20 năm qua. Ảnh: Dân Việt. Hai người từng tham gia Vui cùng Hugo. Ảnh: Dân Việt. Vân Hugo chia sẻ, cô chứng kiến Hoàng Thùy Linh trưởng thành. Cả hai đang có một tình bạn đặc biệt. Ảnh: FBNV. Vân Hugo cũng thừa nhận, cô luôn ngưỡng mộ Hoàng Thùy Linh ở ý chí nghị lực. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Thời thanh xuân, Hoàng Thùy Linh và Vân Hugo thường xuyên đèo nhau trên chiếc xe máy trên các con phố của Hà Nội. Ảnh: Gia Đình Việt Nam. Vân Hugo và Hoàng Thùy Linh có mặt trong các sự kiện quan trọng của nhau. Ảnh: Khám Phá. Hoàng Thùy Linh ôm chầm Vân Hugo trong buổi ra mắt tự truyện năm 2018. Ảnh: Dân Việt. Vân Hugo mong Hoàng Thùy Linh luôn an vui và sống trong thật nhiều yêu thương. Ảnh: FBNV. Xem video: "Khoảnh khắc nhí nhảnh của MC Vân Hugo". Nguồn FB Vân Hugo