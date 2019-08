Tin đồn Châu Tấn là con giáp thứ 13 chấn động Hong Kong?

Tình trường của nàng đại hoa Châu Tấn cũng được xem là khá phong phú, nên tốn không ít giấy mực của truyền thông. Khi Châu Tấn cùng Cao Thánh Viễn bất ngờ tuyên bố kết hôn, rất nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc đến họ. Tuy nhiên sau khi cưới, cả hai hiếm khi công khai những hình ảnh ân ái hay trong cuộc sống hôn nhân của mình. Những năm gần đây, liên tiếp là những tin đồn cho rằng Châu Tấn và Cao Thánh Viễn đã âm thầm ly hôn.



Cao Thánh Viễn và Châu Tấn.

Đậu Tĩnh Đồng và Châu Tấn. Ngày trước, lại có một nguồn tin lan truyền tuyên bố Châu Tấn cùng Đậu Tĩnh Đồng (con gái của tình địch năm xưa Vương Phi) kết hôn đồng giới gây sốc trong cộng đồng mạng. Sau đó, nhân viên phòng làm việc của nữ diễn viên đăng một ảnh gif cùng với những dấu chấm hỏi, với ngầm ý phủ nhận thông tin kia.

Vào tối ngày 19/8, truyền thông Hong Kong đã lôi lại những tin đồn năm xưa trên mạng về mối quan hệ giữa Châu Tấn và Lương Triều Vỹ , cho rằng Châu Tấn đã chen chân vào cuộc hôn nhân của Lưu Gia Linh và ảnh đế họ Lương. Thậm chí nàng đại hoa còn mang thai đứa con của Lương Triều Vỹ, nhưng không may lại sảy thai. Sau chuyện này, bạn thân của Châu Tấn là Trần Khôn cũng ở bên cạnh an ủi nữ diễn viên. Từ đó về sau, tâm lý của Châu Tấn có sự thay đổi lớn.

Để tăng độ tin cậy, dân mạng còn nói rằng Châu Tấn và Lương Triều Vỹ từng hợp tác và đã ở bên nhau khi đóng chung bộ phim Thính phong giả. Về sau, Lưu Gia Linh đã biết được chuyện giữa Châu Tấn và chồng của mình. Vào dịp sinh nhật của Lương Triều Vỹ, nữ diễn viên Hong Kong tỏ thái độ thẳng thừng cùng với những hành động để khẳng định “chủ quyền”. Còn có nguồn tin bày tỏ Châu Tấn còn từng thừa nhận chuyện này.

Truyền thông Hong Kong đưa tin với giọng điệu vô cùng chắc nịch và khẳng định, khiến dân mạng hoang mang, không biết chuyện này là thật hay tin đồn thất thiệt. Ngay lập tức, fan hâm mộ Châu Tấn lên tiếng bác bỏ và làm rõ tin đồn.

Cách đây 6 năm về trước, Châu Tấn từng trả lời phỏng vấn và trực tiếp đáp trả những kiểu tin thất thiệt này, cô cho biết: “Tôi với Lương Triều Vỹ từng hợp tác qua hai tác phẩm, anh ấy là diễn viên tôi rất tôn trọng. Lương Triều Vỹ và chị Lưu Gia Linh thực sự là một cặp đôi hoàn hảo. Chuyện tôi ép kết hôn vì có thai với anh ấy là hoàn toàn vô căn cứ, và quá hoang đường”.