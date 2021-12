Thùy Tiên đăng quang hoa hậu, Minh Tú bị nhắc khéo “khi nào cưới“

>>> Mời quý độc giả xem video "Thùy Tiên thi quốc phục ở Miss Grand International". Nguồn Sen Vàng

Việc Thùy Tiên đăng quang Miss Grand International 2021 khiến nhiều khán giả nức lòng. Trong số các sao Việt lên tiếng chúc mừng Thuỳ Tiên có cả Minh Tú. "Ý trời... người Việt Nam dám nói dám làm nha", Minh Tú viết trên trang cá nhân.

Ảnh chụp màn hình Chúc mừng Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang hoa hậu, người mẫu Minh Tú nhận được rất nhiều lời bình luận từ cộng đồng mạng và ai cũng giục cô lấy chồng. Thậm chí cả Hoa hậu Hương Giang cũng "khịa" Minh Tú bằng status chúc mừng Thùy Tiên kèm lời nhắc: "Rồi bao giờ cưới Minh Tú Nguyễn?".

Fan nhắc khéo Minh Tú thực hiện lời hứa. Ảnh chụp màn hình

Hương Giang hỏi Minh Tú bao giờ cưới. Ảnh chụp màn hình Nguyễn Thúc Thùy Tiên lên ngôi hoa hậu, cô sẽ lấy chồng. Lý do của việc rất nhiều người hùa vào "ép" Minh Tú cưới chồng là vì trước đêm chung kết Miss Grand International 2021, Minh Tú đã mạnh dạn tuyên bố nếu Thùy Tiên lọt vào top 3 chung cuộc, Minh Tú sẽ công khai bạn trai bí ẩn. Còn nếulên ngôi hoa hậu, cô sẽ lấy chồng.

Minh Tú sinh năm 1991 tại TPHCM và là người mẫu nổi tiếng. Ngoài hoạt động người mẫu, Minh Tú còn là huấn luyện viên cho nhiều chương trình truyền hình thực tế trong lĩnh vực người mẫu như The Face 2017, The

Look 2017, mới nhất là Miss International Queen Vietnam - Đại sứ Hoàn mỹ 2020.

Người mẫu Minh Tú.

Minh Tú cũng chính là người huấn luyện Thuỳ Tiên cách catwalk trước khi cô bước vào cuộc thi Miss Grand International 2021.