Nhìn lại hành trình của Thùy Tiên trước chung kết Miss Grand International

Ngày 16/11, Nguyễn Thúc Thùy Tiên sang Thái Lan tham gia cuộc thi Miss Grand International 2021 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Tại sân bay, cô chiếm được cảm tình của khán giả Thái Lan nhờ trang phục áo lục sắc, muốn lan tỏa thông điệp ủng hộ cộng đồng LGBT. Ảnh: FB Thùy Tiên Thùy Tiên tiếp tục ghi điểm với khán giả Thái Lan khi trổ tài nói tiếng Thái trong buổi gặp gỡ cùng chủ tịch cuộc thi - ông Nawat, phó chủ tịch - bà Teresa. Người đẹp cho biết, cô học tiếng Thái hơn một tháng nên còn nhiều sai sót. Dù vậy, phó chủ tịch vẫn dành lời khen ngợi Thùy Tiên. Ngoài ra, ở các sự kiện khác, Thùy Tiên tiếp tục trổ tài nói tiếng Thái. Bên cạnh tiếng Thái, Thùy Tiên còn tự tin nói tiếng Anh. Ảnh: Miss Grand International Tại cuộc thi, Thùy Tiên ưu tiên trang phục khỏe khoắn, dáng ôm sát, có những đường cắt xẻ táo bạo. Phong cách hở bạo giúp cô “chặt đẹp” nhiều đối thủ. Tuy nhiên, Thùy Tiên gây tranh cãi vì chiếc váy hở hiểm hóc trong một hoạt động của cuộc thi. Ảnh: Miss Grand International Thùy Tiên còn ghi điểm nhờ sự thân thiện. Cô hỏi thăm và ngỏ lời cho đại diện Angola mượn quần áo. Tuy nhiên, người đẹp Angola cho biết, cô đã đủ trang phục nếu cần giúp đỡ sẽ nhắn tin với Thùy Tiên. Bên cạnh đó, đại diện Việt Nam còn mang theo dép tổ ong tặng các người bạn mới. Ảnh: FB Thùy TiênĐại diện Việt Nam Thùy Tiên dường như được ban tổ chức ưu ái khi fanpage cuộc thi đăng tải nhiều hình ảnh của cô. Ảnh: Miss Grand International Thùy Tiên gặp một sự cố khi thi đấu. Trước vòng thi bikini, cô và một số thí sinh không may ngộ độc thực phẩm, mất sức. Ảnh: Miss Grand International Ở phần kết đêm thi quốc phục, một bên cánh "thiên thần" trang phục của Thùy Tiên không may bị cụp xuống. Gặp sự cố nhỏ, Thùy Tiên xử lý tình huống nhanh và bước vào trong. Sau đêm thi, Thùy Tiên hé lộ hình ảnh hai cánh tay bị thương. Người đẹp chia sẻ trên Ngôi sao, do phần tay áo bị chật nên khi vận động trong hậu trường, cô bị tụ máu. Khi lên trình diễn, Thùy Tiên quyết định bỏ bớt đôi găng tay boxing để dễ dàng vận động. Ảnh: Sen Vàng Trong hành trình tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, Thùy Tiên liên tục nhận tin vui. Cô giành chiến thắng giải áo tắm do fan bình chọn nên bộ ảnh đặc biệt của người đẹp được đăng tải trên fanpage. Ảnh: Miss Grand International Thùy Tiên là một trong 12 người đẹp quay bánh xe xổ số tại Văn phòng xổ số chính phủ Thái Lan. Ảnh: Miss Grand International Thùy Tiên hiện tại lọt top 10 phần thi quốc phục và tạm thuộc top 5 phần thi bình chọn qua ứng dụng. Ảnh: Miss Grand International Ngoài ra, Thùy Tiên vừa được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties dự đoán lọt top 11 chung cuộc. Ảnh: Global Beauties Khán giả Việt Nam đặt kỳ vọng trong chung kết tối nay (4/12), Thùy Tiên sẽ tiến sâu. Ảnh: VietnamnetXem video "Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Youtube/ HHVN

