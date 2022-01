Thúy Nga và loạt sao Việt gặp tai nạn xe hơi

Mới đây, khi xe của Thúy Nga đang di chuyển trên cao tốc, một chiếc xe phía trước đột ngột dừng lại khiến xe của cô phải phanh gấp. Chiếc xe phía sau do đi quá sát nên đụng vào xe của Thúy Nga. Nghệ sĩ Thúy Nga bị đau đầu và choáng váng sau cú va chạm khá mạnh. Còn chiếc xe của nữ nghệ sĩ bị trầy xước. Không chỉ Thúy Nga gặp tai nạn xe hơi, Lý Nhã Kỳ cũng rơi vào trường hợp tương tự. Diễn viên “Gió nghịch mùa” kể lại tai nạn kinh hoàng năm nào: “Lúc đó, tôi đi quay phim “Kiều nữ và đại gia” về khoảng 2h sáng để tiếp tục chạy show. Tuy nhiên, tài xế của tôi ngủ gục trên đường nên va chạm với một chiếc xe container. Chiếc Mercedes của tôi bị cán banh chành ở xa lộ Hà Nội”. Khi công an đến, Lý Nhã Kỳ dần tỉnh lại và thấy mình may mắn vì không bị thương tích gì cả. Cô kể thêm: “Công an đến dọn dẹp hiện trường, kéo chiếc xe của tôi ra khỏi container. Lúc đó, mọi người mới nhận ra Lý Nhã Kỳ”. Khi đang trên đường đi diễn ở Bến Tre, Nhật Kim Anh gặp tai nạn xe hơi. Chiếc xe bị hư hỏng nặng. Rất may, Nhật Kim Anh và trợ lý vẫn an toàn. Nhật Kim Anh chia sẻ về vụ tai nạn: "Trước khi đi đã có linh tính mà không cách nào tránh được. Cũng may không bay xuống cầu". Diễn viên Ái Châu cũng từng gặp tai nạn xe hơi. Cách đây ít năm, khi đang cầm lái, chiếc xe của cô nổ lốp, lao vào cột điện gần đó, đầu của Ái Châu va đập mạnh vào vô lăng khiến cô bất tỉnh. Một thanh niên đi đường đã kịp thời đưa Ái Châu vào bệnh viện cấp cứu. Đầu của nữ diễn viên chảy máu khá nhiều, phải khâu một đường dài. Xem video "Danh hài Thúy Nga chia sẻ hình ảnh xót xa về ca sĩ Kim Ngân". Nguồn Vietnamnet

