Cuộc sống mưu sinh của Thúy Nga tại Mỹ giữa dịch COVID-19

Đầu năm 2020, Thúy Nga gửi con gái Nguyệt Cát ở Việt Nam để về Mỹ giải quyết một số công việc. Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên cô bị mắc kẹt ở Mỹ. Ngoài việc phải xa con, nữ danh hài sinh năm 1976 còn phải hủy toàn bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và các show diễn ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Hậu quả là cô không có thu nhập và phải sống bằng tiền tiết kiệm. Trong thời gian đầu, Thúy Nga cho biết cô vẫn duy trì được cuộc sống bằng số tiền tiết kiệm của mình nhưng nếu dịch kéo dài thì sẽ gay go. Không có việc làm nên Thúy Nga quyết định cover các ca khúc mà mình yêu thích, quay MV và đăng trên kênh Youtube cá nhân. Tháng 4/2020, Thúy Nga cho biết, cô nhận được 1700 USD (gần 40 triệu đồng) tiền hỗ trợ từ chính phủ Mỹ giữa mùa dịch COVID-19. Tháng 4/2021, Thúy Nga đăng tải nhiều clip cô đi làm môi giới bất động sản ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập do giữa đại dịch không có show diễn. Hiện tại, Thúy Nga đã đi diễn trở lại tại Mỹ sau một thời gian tạm ngưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nữ danh hài còn chia sẻ, vì dịch COVID-19, show diễn hạn chế, nên hiện tại thu nhập của Thúy Nga chủ yếu đến từ kênh Youtube. Tháng 2/2021, con gái 10 tuổi của Thúy Nga đã sang Mỹ đoàn tụ với mẹ sau 1 năm xa cách vì dịch bệnh. Đầu năm 2021, Thúy Nga tập trung thời gian giúp cựu ca sĩ Kim Ngân đang sống lang thang không nhà cửa. Tuy nhiên, khi có người nghi ngờ mục đích Thúy Nga giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân, thậm chí cô còn bị 4 người kiện, nữ danh hài đã tuyên bố sẽ dừng hoạt động giúp đỡ này.Xem video "Danh hài Thuý Nga chia sẻ hình ảnh xót xa về ca sĩ Kim Ngân". Nguồn Vietnamnet

Đầu năm 2020, Thúy Nga gửi con gái Nguyệt Cát ở Việt Nam để về Mỹ giải quyết một số công việc. Tuy nhiên do dịch COVID-19 nên cô bị mắc kẹt ở Mỹ. Ngoài việc phải xa con, nữ danh hài sinh năm 1976 còn phải hủy toàn bộ phim điện ảnh, phim truyền hình và các show diễn ở cả Việt Nam lẫn Mỹ. Hậu quả là cô không có thu nhập và phải sống bằng tiền tiết kiệm. Trong thời gian đầu, Thúy Nga cho biết cô vẫn duy trì được cuộc sống bằng số tiền tiết kiệm của mình nhưng nếu dịch kéo dài thì sẽ gay go. Không có việc làm nên Thúy Nga quyết định cover các ca khúc mà mình yêu thích, quay MV và đăng trên kênh Youtube cá nhân. Tháng 4/2020, Thúy Nga cho biết, cô nhận được 1700 USD (gần 40 triệu đồng) tiền hỗ trợ từ chính phủ Mỹ giữa mùa dịch COVID-19. Tháng 4/2021, Thúy Nga đăng tải nhiều clip cô đi làm môi giới bất động sản ở Mỹ để kiếm thêm thu nhập do giữa đại dịch không có show diễn. Hiện tại, Thúy Nga đã đi diễn trở lại tại Mỹ sau một thời gian tạm ngưng vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nữ danh hài còn chia sẻ, vì dịch COVID-19, show diễn hạn chế, nên hiện tại thu nhập của Thúy Nga chủ yếu đến từ kênh Youtube. Tháng 2/2021, con gái 10 tuổi của Thúy Nga đã sang Mỹ đoàn tụ với mẹ sau 1 năm xa cách vì dịch bệnh. Đầu năm 2021, Thúy Nga tập trung thời gian giúp cựu ca sĩ Kim Ngân đang sống lang thang không nhà cửa. Tuy nhiên, khi có người nghi ngờ mục đích Thúy Nga giúp đỡ ca sĩ Kim Ngân , thậm chí cô còn bị 4 người kiện, nữ danh hài đã tuyên bố sẽ dừng hoạt động giúp đỡ này. Xem video "Danh hài Thuý Nga chia sẻ hình ảnh xót xa về ca sĩ Kim Ngân". Nguồn Vietnamnet