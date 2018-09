Thực hư tin đồn Angelina Jolie sẽ làm dâu nước Anh

Hiện tại, Angelina Jolie vẫn chưa công khai quan hệ tình cảm với ai sau khi chia tay Brad Pitt. Nhưng theo truyền thông mới đây, nữ diễn viên và người tình tỷ phú bí mật người Anh đang trong giai đoạn chuẩn bị cho một đám cưới linh đình. Vào cuối tuần trước, họ đã tổ chức một nghi lễ kết hôn và người đàn ông bí mật kia đã cầu hôn Angelina Jolie tại đó.



Hồi tháng trước, đã có thông tin cho biết nữ diễn viên Angelina Jolie rất nóng lòng được tự do khỏi cuộc hôn nhân với Brad. Nữ diễn viên còn yêu cầu tòa án cho cô được ly hôn trước khi giải quyết vấn đề phân chia quyền nuôi con. Một người bạn chia sẻ với tạp chí In Touch: "Một cuộc ly hôn nhanh sẽ giúp Angelina tự do cưới lần nữa". Hiện tại, cuộc chiến tranh quyền nuôi con với Brad Pitt đã khiến Angelina tiêu tốn hàng triệu đô-la, thậm chí cô phải vay tiền Brad để mua một ngôi nhà mới. Do đó, nữ minh tinh nôn nóng làm đám cưới với vị tỷ phú để có sự bảo đảm về tài chính.

Ngoài ra, nguồn tin này còn nói, việc tìm một người cha mới cho các con Angelina sẽ giúp cô có lợi trong việc tranh quyền nuôi con, nên đám cưới với vị tỷ phú này sẽ có lợi đôi đường cho Angie. Trước đây, Angelina đã trải qua 3 cuộc hôn nhân, và theo một nguồn tin: "Cô ấy nghĩ rằng đã tìm được người tuyệt vời ở lần thứ 4 này". Dù vẫn chưa tìm ra danh tính của người đàn ông bí mật kia nhưng với những lý do dưới đây, người hâm mộ tin chắc rằng ngày Angelina Jolie về làm dâu nước Anh sẽ không còn xa. 2 trong 4 người tình tin đồn đều là người Anh Tháng 2/2017, Angelina Jolie đã tìm đến một chàng tài tử trẻ hơn chồng cũ - nam diễn viên người Mỹ 46 tuổi Jared Leto. Một nguồn tin kể lại: "Giữa họ luôn có một sự tương hợp. Cô ấy đang trong khoảng thời gian khó khăn, Jared đã giúp cô ấy đương đầu và vực dậy tinh thần. Họ đều là nghệ sĩ có tâm hồn đồng điệu và không tuân theo quy tắc nào - tôi nghĩ Jared chính là người đàn ông hoàn hảo cho Angie nếu cô ấy đã sẵn sàng cho một tình yêu mới".

Jared Leto từng được cho là tình mới của Angelina Jolie. Nguồn tin tiết lộ thêm: "Jared đã liên lạc với Angie sau khi cô ấy nộp đơn ly hôn vào tháng 9/2016. Nghe nói rằng họ đã trò chuyện qua điện thoại vài lần, rồi hẹn hò ăn tối ở Los Angeles. Kể từ đó, họ luôn gặp nhau bất cứ lúc nào có thể". Trước đây, Jared Leto từng hợp tác với Angelina trong hai bộ phim - Girl, Interrupted (1999) và Alexander (2004). "Chàng Joker" cũng từng đóng phim Fight Club với cả Brad Pitt. Tháng 1/2018, một nguồn tin cho biết nữ diễn viên "Ông bà Smith " phải lòng rapper kiêm nhà sản xuất phim người Campuchia – PraCh Ly. Nguồn tin này tiết lộ: "Họ là một cặp đôi hoàn hảo. Sự kết nối của họ mỗi ngày càng mạnh mẽ hơn. Đó là điều mà Angie cần. Cô ấy đã không để ai đó mới lạ bước vào cuộc đời mình trong một khoảng thời gian dài. Tuy nhiên khi đã phải lòng ai thì cô ấy phải lòng một cách mãnh liệt". Angelina Jolie bị đồn phải lòng rapper, nhà sản xuất phim người Campuchia – PraCh Ly. Được biết, Angelina gặp nhà sản xuất phim này thông qua nhà hoạt động nhân quyền – Loung Ung. Trong lúc làm phim "First They Killed My Father" ở Campuchia, Loung Ung đã giới thiệu Angie với PraCh Ly. Anh này còn tiếp xúc với các con của Angelina và thân thiết với Maddox – con trai cả của cô. Tuy nhiên, tránh để sự việc đi quá xa, phía Angelina Jolie đã lên tiếng phủ nhận. Một nguồn tin thân cận của "bà mẹ sáu con" cho hay rapper Campuchia chỉ là "một người bạn" và "Angelina Jolie tôn trọng công việc của anh ấy". "Cô ấy không hẹn hò với ai và sẽ không làm điều đó trong một thời gian dài sắp tới. Cô ấy tập trung vào con cái và công việc", nguồn tin khẳng định. Nữ minh tinh được cho đã tham dự các sự kiện ở Campuchia cùng người bạn này nhưng không có gì hơn. Tháng 7/2018, tờ Woman's Day New Zealand đã đăng tải bài viết với tiêu đề: "Cuối cùng thì Jolie lại có thể mỉm cười lần nữa, tất cả là nhờ nam diễn viên người Anh quyến rũ Ed Skrein". Tờ báo tiết lộ cả hai này sinh tình cảm trên phim trường ở London, Angelina "mê chàng như điếu đổ" và mọi chuyện tiến triển rất nhanh. Theo nguồn tin này, "cả hai không thể rời nhau nửa bước", thậm chí Angelina cũng đã giới thiệu bạn trai mới với các con của mình. "Ed rất biết cách chọc để Jolie và cả những đứa con của cô ấy cười khi chúng ghé thăm phim trường", nguồn tin cho biết. Skrein được cho là rất thân thiết với con trai Maddox của bạn gái nhờ sở thích chung trong âm nhạc. Nguồn tin này cũng cho hay dù đang cố giữ bí mật về mối quan hệ này, họ đã tính đến một tương lai cùng nhau và nữ diễn viên sẽ chuyển đến Los Angeles sau khi Maleficient 2 đóng máy. "Họ hiểu rằng vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện này, nhưng sự thật là như vậy và cả hai đều không thể chịu đựng được việc phải xa nhau", nguồn tin tiếp tục. Nhiều người gửi lời chúc phúc tới Angelina Jolie và hi vọng hai người sẽ nhanh chóng công khai. Đáp lại những ồn ào từ dư luận, Angelina Jolie và Ed Skrein đều lựa chọn im lặng. Và mới đây nhất, truyền thông Hollywood đồng loạt đăng tải thông tin Angelina Jolie đã sẵn sàng để yêu lại từ đầu và hiện tại cô đang thực sự say đắm trong tình yêu với một chàng tỷ phú bí ẩn. Một nguồn tin cho hay: "Cô ấy đang rất ý tứ nhưng trong lòng lại vô cùng hạnh phúc". Bạn trai tin đồn của Angelina Jolie được miêu tả là một "chàng trai Anh bóng bẩy" và là "nhà từ thiện và môi giới nghệ thuật nổi tiếng". Từ nguồn tin này, truyền thông khẳng định Angelina Jolie đã giới thiệu người đàn ông đặc biệt này với các con và đây không phải là một cuộc tình thoáng qua. Để lý giải cho thắc mắc tại sao Angelina Jolie và người đàn ông này chưa từng bị bắt gặp khi đi cùng nhau thì tờ này cũng cho hay: "Cô ấy không muốn để lộ danh tính của người này cho tới khi chính thức ly hôn Brad Pitt". Thân thiết với Kate Middleton, có họ hàng xa với Hoàng gia Anh Mặc dù chuyện tình đẹp tựa như mơ của Brad Pitt và Angelina Jolie đã chấm dứt, nhưng không ai có thể phủ nhận khi còn tay trong tay thì đây là cặp đôi vàng hoàn hảo đến từng góc độ của Hollywood. Không chỉ là trai tài gái sắc mà cả hai còn lại cặp đôi Hoàng tộc khi mẹ của Brad là hậu duệ của vua Henry II nước Anh và Jolie cũng có họ với vua Philip II của nước Pháp. Con ruột của cặp đôi này là cô bé Shiloh và cặp song sinh Knox – Vivienne là anh chị em họ đời thứ 27 với em bé Hoàng gia mới sinh. Chính vì vậy, Angelina Jolie - mẹ của chúng là họ hàng xa với Hoàng gia Anh là điều đương nhiên. Hơn thế nữa, ngôi sao "Maleficent" còn được Nữ hoàng Elizabeth II của nước Anh phong tước hiệp sĩ danh dự, vì công tác đấu tranh chống bạo lực tình dục trong chiến tranh của cô. Ngoài ra, Angelina Jolie cũng có một tình bạn tốt với Công nương Kate Middleton sau khi cô gặp quá nhiều chuyện không vui trong cuộc sống. Cả hai đã gặp nhau khi Angelina ở London để đóng phim Maleficent 2. Đây không phải là lần đầu tiên nữ diễn viên chiến thắng giải Oscar và vị Công nương Hoàng gia Anh gặp nhau. Lần cuối cùng vào 3 năm trước, họ đã từng cùng nhau uống trà, lúc đó Angelina vẫn còn ở bên Brad Pitt và hạnh phúc với tổ ấm của mình. Một nguồn tin thân cận cho biết: "Cả hai đã có mối quan hệ gần gũi khi cùng nhau thực hiện những công việc từ thiện trên khắp thế giới và họ đã cố gắng giữ liên lạc qua email. Lần cuối cùng Kate gặp trực tiếp Angelina là vào tiệc trà năm 2015, Brad Pitt còn ở bên cô ấy. Vì vậy, Kate đã cẩn thận hỏi mọi thứ diễn ra như thế nào kể từ khi cặp đôi nổi tiếng nói lời chia tay". Nguồn còn cho biết thêm: "Angelina như rót trái tim mình ra. Cô kể cho Kate nghe mọi chuyện mình đã trải qua trong một năm rưỡi qua, với những khó khăn trong việc nuôi dạy những đứa trẻ như một người mẹ độc thân, những vấn đề về quyền nuôi con và cả về việc cô mất đi người đàn ông mình thương". Tháng 6 vừa qua, Angelina và Brad đã có những mâu thuẫn về việc thỏa thuận giám hộ sáu đứa con của họ: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh và cặp song sinh 10 tuổi Knox & Vivienne. Angelina rất cần một lời khuyên cho những lộn xộn mà cô đang hứng chịu. Nguồn tin còn cho biết: "Kate khuyên Angelina nên đi tìm Brad và nói chuyện thẳng thắn. Kate nói cô đã thấy cả hai là một cặp đôi tuyệt vời như thế nào, nếu Angelina có đủ lòng bao dung và tình yêu cho Brad, cô hãy nỗ lực hàn gắn lại mối quan hệ với chồng trước". Công nương Kate quả là người bạn tuyệt vời khi dành cho Angelina những lời khuyên chân thành và đầy thiện chí, mong rằng tình bạn này sẽ bù đắp những phần khiếm khuyết trong mối quan hệ tưởng chừng đã đổ vỡ của Angelina. Quan trọng hơn cả, Angelina Jolie muốn sống vĩnh viễn ở Anh Trước đây, Angelina Jolie cùng Brad Pitt và 6 người con từng sống trong một ngôi nhà thuê tại Surrey, gần London. Cả gia đình nhà Jolie - Pitt đã chuyển đến đây từ tháng 3/2016 để có thể sống cùng nhau trong thời gian nam diễn viên làm phim tại đây. Mỗi tháng, họ chi trả 21.000 USD cho việc thuê nhà. Tuy nhiên, sau một thời gian sinh sống tại đây, dường như nước Anh đã quyến rũ được Angelina Jolie. Theo nguồn tin của Us Weekly, cô định chuyển hẳn đến nước Anh để sống. Ngôi sao hạng A của nước Mỹ được cho là muốn chuyển hẳn đến Anh sinh sống. "Ngôi nhà của họ rất lớn, các tiện nghi hiện đại và thân thiện với bọn trẻ" - nguồn tin của Us Weekly nói - "Chúng thích những tiệm đồ chơi trong thị trấn và nó cũng không xa với London. Không gian ở đây rất yên bình. Họ yêu London. Angelina sẽ chọn sống ở đây vĩnh viễn nếu cô ấy có thể".



Điều đặc biệt, nếu chọn sống tại Anh, Jolie sẽ được sống gần với những người bạn thân là diễn viên George Clooney và vợ anh - nữ luật sư Amal. Cũng theo nguồn tin của Us Weekly, tại Anh, lũ trẻ nhà Jolie - Pitt có cơ hội trải nghiệm nhiều hơn một cuộc sống bình thường so với khi sống tại Mỹ.