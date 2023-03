Thu Thủy và loạt sao tìm được hạnh phúc sau đổ vỡ hôn nhân

Nữ ca sĩ Thu Thủy ly hôn người chồng đầu tiên vào năm 2017. Trong 1 năm đầu làm mẹ đơn thân, cô rất vất vả. Ảnh: Pháp luật Việt Nam “Mẹ gần như mất trắng tất cả và mẹ con mình phải cư trú ở một nơi mà mẹ chưa từng nghĩ đến... Những ngày tháng mưa bão, sấm chớp, ngập lụt rồi những đêm con sốt, con bệnh... nước mắt mẹ lăn dài, gào thét rồi đau đớn, rồi ngắt từng cơn và sau đó là mẹ không còn khóc được nữa”, ca sĩ Thu Thủy trải lòng. Ảnh: Vietnamnet Xem clip Thu Thủy chia sẻ về cuộc sống, Kin Nguyễn thấy đồng cảm, muốn động viên an ủi nên đã gửi tin nhắn được kết bạn trên Facebook. Sau hơn 1 tháng nhắn tin, gọi điện, cả hai có cuộc hẹn đầu tiên. Ảnh: FBNV Tháng 6/2019, Kin Nguyễn cầu hôn Thu Thủy. Nữ ca sĩ đồng ý lấy bởi anh chấp nhận con riêng của cô cũng như Kin Nguyễn cho cô cái nhìn tích cực về cuộc sống. Đến nay, hôn nhân của Thu Thủy và chồng trẻ vô cùng viên mãn. Ảnh: FBNV Thời điểm ly hôn, MC Vân Hugo gần như trắng tay. Công việc cô dừng lại vì quá căng thẳng, không được trân trọng. Mất 2 năm, Vân Hugo không biết phải làm gì. Bỏ mặc lời gièm pha, cô cố gắng chứng minh thực lực ở các chương trình khác. Ảnh: FBNV Đang lấy lại sự nghiệp, Vân Hugo vì làm việc quá sức mà dây thanh quản mọc hạt xơ. “Mình mất nửa năm không nói được, tuyệt vọng lắm, cảm giác như một đứa vứt đi. Nửa năm đó hai mẹ con sống vật vờ, mình thấy ông trời như cướp đi cần câu cơm của mình. Mình kiếm tiền bằng nghề MC chứ đâu biết làm gì khác. Cả một thời gian dài muốn nói gì thì viết ra giấy hoặc nhắn tin. May mà mình vẫn làm việc qua mạng được, vẫn kiếm tiền được bằng nghề viết cũng coi như ông trời không triệt đường sống của mình”, Vân Hugo trải lòng trên VOV. Ảnh: FBNV Vì bố mẹ ly hôn, con trai Vân Hugo bị ảnh hưởng tâm lý, buồn nhiều và không chịu học. Nữ MC đưa con đi khắp nơi gặp các bác sĩ tâm ký, các chuyên gia giáo dục. May mắn, con trai Vân Hugo cũng vượt qua được giai đoạn khủng hoảng tâm lý. Ảnh: FBNV Vân Hugo đã tìm được hạnh phúc mới. Cô hiện tại gắn bó với người chồng thứ hai tên Đặng Hùng Cường. Ảnh: FBNV Sau khi cuộc hôn nhân đầu tiên đổ vỡ, Xuân Lan có thai với một người đàn ông. Khi biết cô mang bầu, bạn trai của cô nói lời chia tay. Sau đó, nữ người mẫu một mình vượt cạn. Ảnh: FBNV Cuộc sống của Xuân Lan từng vất vả khi làm mẹ đơn thân. Trong một chương trình, cô cho biết, sau khi sinh, cô sử dụng hết toàn bộ số tiền tích cóp và bán xe để nuôi con. Khi con gái đầy tháng, Xuân Lan đi làm trở lại. Ảnh: FBNV Xuân Lan tái hôn với đạo diễn, nhà quay phim Việt kiều Mỹ Nguyễn Ngọc Lâm. Cuộc sống của cô hiện tại ngập tràn hạnh phúc. Ảnh: FBNV Xem video: "Thu Thủy khoe bụng bầu vượt mặt". Nguồn FBNV

