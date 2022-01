Thiên An đóng phim Tết 2022 sau lùm xùm tình ái với Jack

Mới đây, nhà sản xuất phim Tết 2022 "Mưu kế thượng lưu" chính thức hé lộ bộ đôi diễn viên chính. Trong đó, sự góp mặt của Thiên An gây chú ý. Cô đóng cặp cùng diễn viên Anh Tú. Lần đầu thử sức với màn ảnh rộng, Thiên An đã đảm nhận ngay một vai diễn khá nặng ký. Cô vào vai Ngân (Diana), một cô gái chật vật “bước qua, bước lại” giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau. Diana bề ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén. Chỉ mới xuất hiện trong các MV ca nhạc của Jack và K-ICM, đây sẽ là lần đầu Thiên An thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong một phim điện ảnh đích thực. "Mưu kế thượng lưu" cũng đánh dấu sự tái xuất của Thiên An sau lùm xùm tình ái với Jack. Trước đó, khi dính ồn ào, Thiên An đã lên tiếng xác nhận có con với Jack. Tuy nhiên cặp đôi đã chia tay. Thiên An còn "bóc phốt" tình cũ lăng nhăng, vô trách nhiệm với con. Hiện Thiên An nuôi con nhỏ, Jack chu cấp cho con 5 triệu/ tháng. Với lần trở lại này, nhiều người mong đợt sự bứt phá của Thiên An trong vai trò diễn xuất. Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

Mới đây, nhà sản xuất phim Tết 2022 "Mưu kế thượng lưu" chính thức hé lộ bộ đôi diễn viên chính. Trong đó, sự góp mặt của Thiên An gây chú ý. Cô đóng cặp cùng diễn viên Anh Tú. Lần đầu thử sức với màn ảnh rộng, Thiên An đã đảm nhận ngay một vai diễn khá nặng ký. Cô vào vai Ngân (Diana), một cô gái chật vật “bước qua, bước lại” giữa hai thế giới siêu giàu và siêu nghèo, tìm cách tồn tại trong hai thế giới với những tiêu chuẩn về hạnh phúc khác hẳn nhau. Diana bề ngoài ngây thơ, trong sáng nhưng thực chất thông minh, sắc sảo, có óc quan sát và khả năng ứng biến nhạy bén. Chỉ mới xuất hiện trong các MV ca nhạc của Jack và K-ICM, đây sẽ là lần đầu Thiên An thể hiện khả năng diễn xuất của mình trong một phim điện ảnh đích thực. "Mưu kế thượng lưu" cũng đánh dấu sự tái xuất của Thiên An sau lùm xùm tình ái với Jack. Trước đó, khi dính ồn ào, Thiên An đã lên tiếng xác nhận có con với Jack. Tuy nhiên cặp đôi đã chia tay. Thiên An còn "bóc phốt" tình cũ lăng nhăng, vô trách nhiệm với con. Hiện Thiên An nuôi con nhỏ, Jack chu cấp cho con 5 triệu/ tháng. Với lần trở lại này, nhiều người mong đợt sự bứt phá của Thiên An trong vai trò diễn xuất. Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật