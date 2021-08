Vẻ xinh đẹp, gợi cảm của Thiên An - hot girl sinh con cho Jack

Trần Nguyễn Thiên An đang trở thành tâm điểm của dư luận khi lên tiếng xác nhận có con với Jack. Người đẹp còn tố nam ca sĩ lăng nhăng, bắt cá nhiều tay khi cô mang bầu. Thiên An cũng tiết lộ, nam ca sĩ là người vô trách nhiệm khi không ngó ngàng đến con. Cặp đôi đã chia tay chỉ sau gần 1 tháng Thiên An sinh em bé. Thiên An chính là cô gái đã đóng chung với Jack trong MV triệu view "Sóng gió". Trước đó, khi xuất hiện trong MV "Sóng gió", Thiên An bị cộng đồng mạng nghi ngờ hẹn hò với Jack, nhưng cô phủ nhận. Không chỉ dính tin đồn tình ái với Jack, Thiên An còn được cho là bị đuổi khỏi công ty khi lên tiếng bảo vệ Jack trong cuộc chiến giữa nam ca sĩ này và mẹ nuôi, người quản lý của K-ICM. Trần Nguyễn Thiên An sinh năm 1998, sinh ra ở Bình Dương nhưng lớn lên ở TP.HCM. Cô từng học khoa Ngôn ngữ Anh trường Đại học Hutech, TP.HCM. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng ưa nhìn cùng chiều cao 1m65 nên Thiên An còn làm người mẫu ảnh. Thiên An từng đạt danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Năm 2017, cô dự thi The Face nhưng chỉ lọt top 50. Trên trang cá nhân, Thiên Anh vẫn còn lưu một số ảnh cô chụp chung với Jack. Hình ảnh Thiên An đi dự sự kiện cùng Jack và K-ICM. Hiện, sau khi Thiên An lên tiếng về ồn ào Jack vẫn giữ im lặng. Xem MV "Là một thằng con trai" của Jack. Nguồn Youtube/ Jack

Trần Nguyễn Thiên An đang trở thành tâm điểm của dư luận khi lên tiếng xác nhận có con với Jack. Người đẹp còn tố nam ca sĩ lăng nhăng, bắt cá nhiều tay khi cô mang bầu. Thiên An cũng tiết lộ, nam ca sĩ là người vô trách nhiệm khi không ngó ngàng đến con. Cặp đôi đã chia tay chỉ sau gần 1 tháng Thiên An sinh em bé. Thiên An chính là cô gái đã đóng chung với Jack trong MV triệu view "Sóng gió". Trước đó, khi xuất hiện trong MV "Sóng gió", Thiên An bị cộng đồng mạng nghi ngờ hẹn hò với Jack, nhưng cô phủ nhận. Không chỉ dính tin đồn tình ái với Jack, Thiên An còn được cho là bị đuổi khỏi công ty khi lên tiếng bảo vệ Jack trong cuộc chiến giữa nam ca sĩ này và mẹ nuôi, người quản lý của K-ICM. Trần Nguyễn Thiên An sinh năm 1998, sinh ra ở Bình Dương nhưng lớn lên ở TP.HCM. Cô từng học khoa Ngôn ngữ Anh trường Đại học Hutech, TP.HCM. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng ưa nhìn cùng chiều cao 1m65 nên Thiên An còn làm người mẫu ảnh. Thiên An từng đạt danh hiệu Á khôi 2 cuộc thi Miss Hutech, lọt top 10 cuộc thi Tài năng MC Hutech. Năm 2017, cô dự thi The Face nhưng chỉ lọt top 50. Trên trang cá nhân, Thiên Anh vẫn còn lưu một số ảnh cô chụp chung với Jack. Hình ảnh Thiên An đi dự sự kiện cùng Jack và K-ICM. Hiện, sau khi Thiên An lên tiếng về ồn ào Jack vẫn giữ im lặng. Xem MV "Là một thằng con trai" của Jack. Nguồn Youtube/ Jack