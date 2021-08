Thiên An và loạt mỹ nhân Việt làm mẹ đơn thân tuổi đôi mươi

Mới đây, Thiên An xác nhận có con với Jack. Cô cho biết, sau 2 năm hẹn hò, cả hai có con gái đầu lòng vào tháng 4/2021. Tuy nhiên, vì không còn tìm được tiếng nói chung, Thiên An chia tay Jack chỉ sau 20 ngày sinh con. Theo Thiên An, Jack không có thời gian ở bên cô trong lúc cô mang bầu nhưng lại gặp gỡ 2-3 cô gái khác. Sau khi chia tay, Thiên An được Jack chu cấp 5 triệu đồng/ tháng để nuôi con. Mới đây, photographer Trần Vũ Bằng tiết lộ việc Thiên An mang bầu vất mà không có Jack bên cạnh. Theo Vũ Bằng, Thiên An làm mọi thứ một mình, từ đi khám thai đến lúc động thai phải gặp bác sĩ. Đến lúc bụng bầu vượt mặt, cô vẫn tự chạy xe máy đi làm ở studio. Không chỉ Thiên An làm mẹ đơn thân ở tuổi đôi mươi, Hiền Thục cũng rơi vào trường hợp tương tự. Thời điểm mang thai, nữ ca sĩ vẫn đi hát để tích cóp tiền sinh nở bởi chỗ dựa duy nhất là gia đình lại gặp nhiều khó khăn. Khi sinh con ở tuổi 21, Hiền Thục bắt đầu lại từ con số 0. 2 năm đầu làm mẹ đơn thân chính là quãng thời gian đầy nước mắt của nữ ca sĩ. “Đi đâu, làm gì Thục cũng đem Bảo béo theo. Lúc nghèo túng muỗi cắn trong lò gạch cũ, hai mẹ con đi quay ca nhạc, Thục nhớ không? Con bé cứ tẳn mẳn chơi mấy khúc gỗ nhỏ người ta vứt đi, mình thấy thương quá”, Hiền Thục kể lại. Thùy Dương - nữ diễn viên phim "Người phán xử" làm mẹ đơn thân năm 21 tuổi. Thời gian đầu, cô không mấy vất vả bởi được bố mẹ đẻ lo lắng. Tuy nhiên, sau khi ra trường, vì mâu thuẫn với bố mẹ trong hướng đi lập nghiệp, Thùy Dương ra ở riêng. Với 1 triệu tiền lương thực tập, cô từng phải bán tư trang để lo cho con. Ở tuổi 22, Hồng Quế đã làm mẹ đơn thân. Năm 2017, nữ người mẫu bất ngờ bày tỏ cô oán hận bạn trai đã chối bỏ trách nhiệm làm cha. Tuy nhiên, sau này, Hồng Quế và bố của con gái lại làm hòa, thậm chí từng vướng nghi vấn tái hợp. Năm 19 tuổi, Thanh Trúc lần đầu biết yêu. Nửa kia của cô là một người đàn ông đã nhiều tuổi, muốn cô sinh con. Đến khi mang thai ở tuổi 20, Thanh Trúc mới biết yêu nhầm người đàn ông đào hoa, đã có vợ. Đối diện sự thật, cô từ bỏ kẻ trăng hoa và quyết định giữ cái thai. Ảnh: Vietnamnet Trong các cuộc phỏng vấn, Thanh Trúc từng tiết lộ có ý định ôm con tự tử vì áp lực dư luận và khủng hoảng niềm tin. Tuy nhiên, cô mạnh mẽ sống tiếp vì con trai nhỏ. Ảnh: Vietnamnet Mời quý độc giả xem MV "Em gì ơi" của Jack & K-ICM. Nguồn Youtube nhân vật

