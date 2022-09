Thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 khoe dáng bốc lửa với áo tắm

Chiều ngày 19/9, phần thi Áo tắm Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã diễn ra với sự góp mặt của Top 51 thí sinh. Ban giám khảo của phần thi gồm: Chủ tịch Miss Grand Vietnam - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam - bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK Miss Grand Vietnam, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng BGK Miss Grand Vietnam, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Ngọc Thảo, NTK Đỗ Long. Sau khoảng thời gian đồng hành cùng Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, các thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thể hiện những phần thi mãn nhãn. Thông qua phần thi Áo tắm, các thí sinh có cơ hội tạo dấu ấn riêng với khán giả. Bám sát “format” cuộc thi quốc tế là Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giải thưởng “Best in Swimsuit” sẽ do ban giám khảo chấm điểm và lựa chọn. Bên cạnh phần thưởng từ cuộc thi, cô gái chiến thắng phần thi này sẽ giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, tất cả hình ảnh của các thí sinh sẽ được đăng tải trên trang Facebook chính thức của cuộc thi. Thí sinh được người hâm mộ bình chọn nhiều nhất sẽ có cơ hội thực hiện bộ ảnh cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Sau phần thi, Top 10 thí sinh xuất sắc nhất do giám khảo lựa chọn gồm: Nguyễn Anh Thư, Võ Thị Thương, Trần Thị Thùy Trâm, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Trần Tuyết Như, Nguyễn Thị Vân Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Chu Lê Vi Anh, Vũ Thị Thảo Ly.Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing:

Chiều ngày 19/9, phần thi Áo tắm Miss Grand Vietnam 2022 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đã diễn ra với sự góp mặt của Top 51 thí sinh. Ban giám khảo của phần thi gồm: Chủ tịch Miss Grand Vietnam - Trưởng BTC Miss Grand Vietnam - bà Phạm Kim Dung, Hoa hậu Hà Kiều Anh - Trưởng BGK Miss Grand Vietnam, Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam - Phó trưởng BGK Miss Grand Vietnam, Á hậu Kiều Loan, Á hậu Ngọc Thảo, NTK Đỗ Long. Sau khoảng thời gian đồng hành cùng Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, các thí sinh cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi thể hiện những phần thi mãn nhãn. Thông qua phần thi Áo tắm, các thí sinh có cơ hội tạo dấu ấn riêng với khán giả. Bám sát “format” cuộc thi quốc tế là Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế, giải thưởng “Best in Swimsuit” sẽ do ban giám khảo chấm điểm và lựa chọn. Bên cạnh phần thưởng từ cuộc thi, cô gái chiến thắng phần thi này sẽ giành tấm vé bước thẳng vào Top 20 chung cuộc Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Ngoài ra, tất cả hình ảnh của các thí sinh sẽ được đăng tải trên trang Facebook chính thức của cuộc thi. Thí sinh được người hâm mộ bình chọn nhiều nhất sẽ có cơ hội thực hiện bộ ảnh cùng Hoa hậu Hòa bình Quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Sau phần thi, Top 10 thí sinh xuất sắc nhất do giám khảo lựa chọn gồm: Nguyễn Anh Thư, Võ Thị Thương, Trần Thị Thùy Trâm, Đỗ Trần Tuệ Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Trần Tuyết Như, Nguyễn Thị Vân Anh, Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Chu Lê Vi Anh, Vũ Thị Thảo Ly. Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing: