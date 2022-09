Vóc dáng nuột của diễn viên “Chị Mười Ba” thi Miss Grand Vietnam

Huỳnh Thới Ngọc Thảo (nghệ danh Nguyên Thảo) là một trong những thí sinh gây chú ý tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Grand Vietnam 2022. Người đẹp sinh năm 1994 là diễn viên tự do. Cô đã tham gia khá nhiều dự án phim ảnh như “Chị Mười Ba - 3 ngày sinh tử”, “Dân chơi không sợ con rơi” và đảm nhận vai “Ba Lùi” trong series phim ăn khách “Gia đình cục súc”... Sở hữu vóc dáng gợi cảm, Nguyên Thảo được mệnh danh là "ngọc nữ làng hài". Ngoài phim ảnh, cô gái 28 tuổi còn xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình và gần đây nhất cô phụ diễn trong gameshow "Ơn giời, cậu đây rồi!". Phong cách thời trang đời thường của Nguyên Thảo rất đơn giản nhưng cô luôn biết cách gây chú ý với những tiểu tiết cut out gợi cảm hay diện crop top để khoe eo thon. Thí sinh Miss Grand Vietnam 2022 rất thích mặc áo crop top để khoe vòng 2 săn chắc, gọn gàng. Chiếc váy ôm bó sát khoe ba vòng đâu ra đó của người đẹp quê Bình Dương. Khác với style giản dị đời thường, khi lên đồ đi dự sự kiện Nguyên Thảo lại biến hóa thành cô nàng gợi cảm, cuốn hút. Nguyên Thảo cho biết, so với các thí sinh khác cô có thể thua kém về ngoại hình, nhưng bản thân rất tự tin khi tham gia Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022. Video phần thi ứng xử Miss World Vietnam 2022. Nguồn Zing:

