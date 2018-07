Thi hoa hậu, Chi Nguyễn bị “chơi xấu”, phải ủi đồ trong nhà vệ sinh?

>>> Mời quý độc giả xem video Chi Nguyễn đại diện Việt Nam tại Miss Asia World 2018. Nguồn Youtube:

Tại Hoa hậu châu Á Thế giới - Miss Asia World năm nay, phần thi Quốc phục là một trong những phần thi quan trọng sẽ trình diễn trong đêm chung kết. Theo quy định của BTC cuộc thi, đây cũng là trang phục mà các người đẹp sẽ mặc vào khoảnh khắc trao giải. Với đại diện Việt Nam Chi Nguyễn, người đẹp và ê-kíp đặt rất nhiều hy vọng và tâm huyết vào bộ trang phục truyền thống “Khổng Tước”.



Hình ảnh Chi Nguyễn lộng lẫy trong bộ trang phục dân tộc "Khổng Tước".

Vậy nhưng, chỉ ít giờ trước khi đêm chung kết chính thức bắt đầu, Chi Nguyễn lại gặp sự cố về bộ trang phục dân tộc của mình. Theo đó, sau một ngày tập luyện cho chung kết khi trở về khách sạn, đại diện Việt Nam bất ngờ phát hiện ra bộ trang phục dân tộc “Khổng Tước” nặng 20kg mà cô cất công đem sang Li Băng đã bị cắt nát không thương tiếc. Đây được xem là một sự cố hi hữu và cực kỳ nghiêm trọng tại một cuộc thi sắc đẹp quốc tế. Chưa hết, hình ảnh đại diện Việt Nam phải đứng ủi đồ trong nhà vệ sinh khiến nhiều người không khỏi xót xa.



Chi Nguyễn sốc khi bộ trang phục dân tộc bị cắt nát ngay trước thời điểm chung kết Miss Asia World sắp diễn ra.

Chi Nguyễn tranh thủ đứng ủi đồ trong nhà vệ sinh.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện truyền thông của Chi Nguyễn cho biết, sự cố đáng tiếc này đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của người đẹp, bởi chỉ còn vài giờ nữa là đêm chung kết sẽ diễn ra. Dù rất sốc và buồn, nhưng Chi Nguyễn vẫn xem đây là “thử thách đặc biệt” mà cô sẽ phải chứng minh bản lĩnh của mình, chiến đấu đến cùng không được gục ngã.



Cũng theo tiết lộ từ đại diện truyền thông của Chi Nguyễn, dù gặp sự cố trang phục song đại diện Việt Nam vẫn tham gia phần thi Quốc phục. Tuy nhiên, do thời gian quá gấp rút, Chi Nguyễn và ê-kíp đã quyết định “chữa cháy” bằng cách mặc áo dài trắng kết hợp đội mấn hình khổng tước thay cho bộ trang phục dân tộc “Khổng Tước” đã bị cắt nát.

Dù không thể bên cạnh người đẹp Chi Nguyễn ngay lúc này, nhưng đông đảo người hâm mộ nước nhà vẫn luôn theo dõi và mong người đẹp sẽ vượt qua tất cả những khó khăn để tỏa sáng trong đêm thi quyết định.

Hy vọng, đại diện Việt Nam Chi Nguyễn sẽ vượt qua khó khăn để tỏa sáng trong đêm thi quyết định.