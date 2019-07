Taylor Swift ám chỉ Justin Bieber ngoại tình khi hẹn hò Selena Gomez?

>>> Mời quý độc giả xem video "Tùng Dương gây tranh cãi khi chê nhạc Taylor Swift". Nguồn VTC:

Giữa tranh cãi của Taylor Swift và Justin Bieber xoay quanh việc Scooter Braun mua lại hãng thu âm Big Machine Records (BMR), mọi động thái của 2 ca sĩ trên mạng xã hội đều được để ý.



Mới đây nhất, người hâm mộ nhận ra giọng ca Look What You Made Me Do đã bấm thích nhiều bài đăng chỉ trích Justin Bieber và Scooter Braun. Trong đó, có một bài viết nói về việc nam ca sĩ gốc Canada từng ngoại tình khi hẹn hò với Selena Gomez.

Người hâm mộ cho rằng Taylor Swift ngầm xác nhận Justin Bieber từng phản bội bạn thân cô, Selena Gomez.

Bài viết có nội dung như sau: "Chúng ta chưa từng bàn luận về những điểm khác nhau của hai người này, một là kẻ lừa dối bạn thân của cô ấy (ý nói Selena Gomez là b ạn thân của Taylor Swift ) và một tên công khai ủng hộ hành động trả thù bằng việc tung những hình ảnh phản cảm của đối phương lên mạng (chỉ trích Kanye West từng làm MV Famous có hình nộm của giọng ca Delicate). Chẳng lẽ cô ấy lại phải đi thân thiết với mấy người sao? Biến đi".



Trước đó, Justin Bieber tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với I-d Magazine rằng anh không phải tuýp người chung thủy: "Cả hai vẫn đang tìm cách duy trì mối quan hệ, tìm cách được là chính mình khi mạng xã hội luôn chỉ trích chúng tôi".

"Tôi nghĩ điều đó thật rắc rối. Bởi sau đó, niềm tin và những yếu tố khác sẽ khiến đầu óc bạn phải nghĩ ngợi. Giống như đang đi trên đường và gặp một cô gái xinh đẹp, bạn sẽ đưa bản thân vào rắc rối đấy", nam ca sĩ chia sẻ thêm.

Bộ ba Taylor Swift, Selena Gomez và Justin Bieber khi còn thân thiết.

Điều này khiến fan càng có cơ sở tin vào bài viết Taylor Swift đã bấm thích. Mối tình của Bieber và Gomez kết thúc vào tháng 3/2018. Đến tháng 9, giọng ca What Do You Mean đã lên tiếng xác nhận kết hôn với Hailey Baldwin. Người hâm mộ cho rằng nam ca sĩ Sorry không thể phát triển mối quan hệ với Hailey Baldwin một cách trong sáng trong thời gian quá ngắn như vậy.



Ngày 30/6, hãng thu âm Big Machine Records (BMR) bị công ty Ithaca Holdings mua lại với giá 300 triệu USD. Scooter Braun - quản lý của Justin Bieber, Kanye West và loạt sao lớn - là CEO mới của BMR.

Chính vì thế, những sản phẩm âm nhạc của BMR sẽ thuộc về Ithaca Holdings, trong đó gồm 6 album của nữ ca sĩ sinh năm 1989 gồm Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 và Reputation.

Giọng ca Wildest Dream có bài đăng đầy bức xúc trên Tumblr, nữ ca sĩ cho rằng bị Scooter Braun chiếm đoạt công sức tạo ra những tác phẩm gắn liền với thương hiệu Taylor Swift. Kèm theo là bức ảnh chụp lại bài đăng do chính Justin Bieber chia sẻ vào năm 2016.

Trong ảnh, Bieber đang trò chuyện qua FaceTime cùng Scooter Braun, Martin Garrix và đặc biệt là Kanye West - kẻ thù số một của Swift. Bức ảnh kèm theo dòng chữ: "Sao thế Taylor Swift".

Sau khi sự việc được lan truyền, hàng loạt nghệ sĩ như Adele, Selena Gomez, Camila Cabello, Katy Perry, Miley Cyrus... đã bỏ theo dõi Scooter Braun trên các trang mạng xã hội.

* Kiến Thức đã đặt lại tiêu đề bài viết.