Tài sắc H’hen Niê - Lương Thùy Linh ngồi ghế nóng The Next Face Vietnam

H’hen Niê sẽ ngồi ghế nóng The Next Face Vietnam 2021 - cuộc thi tìm kiếm gương mặt quảng cáo online. Nhiều khán giả cho rằng cô xứng đáng đảm nhận vị trí huấn luyện viên. Ảnh: FB H'hen Niê H’hen Niê có đầy đủ những kỹ năng cần thiết của một người mẫu chuyên nghiệp, có thành tích ấn tượng khi thi nhan sắc như Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Ảnh: FB H'hen NiêHoa hậu H’hen Niê là gương mặt được săn đón tại các sự kiện, sàn diễn thời trang. Ngoài ra, cô còn được yêu mến nhờ hình ảnh sạch scandal, ghi điểm bởi các hoạt động từ thiện, mang tính chất cộng đồng. Ảnh: FB H'hen NiêNhan sắc của H’hen Niê ngày càng bốc lửa. Bên cạnh đó, cô có gu thời trang đa dạng từ kín đáo, nữ tính đến gợi cảm, cá tính. Ảnh: FB H'hen Niê Lương Thùy Linh ngồi ghế nóng cùng H’hen Niê. Trước The Next Face Vietnam 2021, Lương Thùy Linh đã và đang đảm nhận vai trò “cầm cân nảy mực” tại một số cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2021, Hoa khôi Học viện báo chí và Tuyên truyền, Hoa khôi Nam Cần Thơ. Ảnh: Sen Vàng Sau 2 năm đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam, Lương Thùy Linh trở thành gương mặt được săn đón tại nhiều sự kiện giải trí cũng như các sàn diễn thời trang. Ảnh: Sen Vàng Top 12 Hoa hậu Thế giới 2019 đang theo đuổi phong cách quyến rũ. Ảnh: Sen Vàng Lương Thùy Linh chia sẻ về việc ngồi ghế nóng cùng H'hen Niê và Thùy Dương. “Cả chị H’hen Niê và chị Thùy Dương đều là 2 người có thâm niên rất lâu trong lĩnh vực người mẫu. Vì vậy, Linh còn có rất nhiều điều phải học hỏi từ chị. Linh không nghĩ là Linh nên dè chừng đâu vì có lẽ Linh nên tiếp cận để mình có thể học hỏi nhiều hơn”, Lương Thùy Linh cho hay. Ảnh: Sen Vàng Thùy Dương có 10 năm kinh nghiệm làm người mẫu. Chân dài sinh năm 1990 từng lọt top 9 Vietnam’s Next Top Model 2011, giành danh hiệu á quân Vietnam’s Next Top mùa All Stars 2017. Ảnh: FB Thùy Dương Thân hình mảnh mai cùng khuôn mặt cá tính giúp Thùy Dương trở thành một trong những gương mặt người mẫu được ưu ái trên các sàn diễn thời trang. Ảnh: FB Thùy Dương So với H’hen Niê và Lương Thùy Linh, Thùy Dương dường như lép vế về độ hot. Ảnh: FB Thùy Dương Thùy Dương và Lương Thùy Linh trở thành huấn luyện viên The Next Face Vietnam 2021 sau khi Hoàng Thùy từ chối còn Mâu Thủy rút lui vì lý do cá nhân, bận lịch trình trước đó. Ảnh: FB Thùy Dương Mời quý độc giả xem video "H'hen Niê đóng phim hành động". Nguồn Youtube

